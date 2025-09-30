Федеральные прокуроры США потребовали приговорить рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) к не менее чем 11 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч долларов, сообщает Reuters.

По данным агентства, прокуроры требуют «не менее 135 месяцев тюремного заключения». Приговор рэперу, по прогнозам, вынесет судья Арун Сумбраманян 3 октября.

Комбсу грозит до 20 лет лишения свободы после того, как присяжные в начале июля признали его виновным в перевозке людей для занятия проституцией.

В то же время присяжные оправдали рэпера по обоим эпизодам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также по обвинению в участии в преступном сообществе. По этим статьям ему грозило наказание вплоть до пожизненного заключения.