С 29 сентября по 1 октября в Барселоне проходит Всемирная конференция ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию MONDIACULT 2025.

Азербайджан на мероприятии представлен делегацией во главе с министром культуры Адилем Керимли, сообщили в Министерстве культуры.

Сегодня состоялась официальная церемония открытия конференции. Выступившие подчеркнули важность трёхдневного форума, обозначили его цели и обсудили задачи, которые необходимо решать в условиях новых вызовов.

Программа открытия включала также концертное выступление, посвящённое культурному разнообразию участников конференции.