Армения и США приступили к переговорам о заключении «Соглашения 123» в области мирного использования ядерной энергии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

В ходе обсуждений стороны представляли заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян, заместитель помощника госсекретаря США Гонсало Суарес, посол Армении в США Нарек Мкртчян и посол США в Армении Кристина Квин.

Роберт Абисогомонян подчеркнул, что безопасное и надёжное использование ядерной энергии в мирных целях является одним из приоритетов Армении, а также подтвердил приверженность страны международным принципам нераспространения ядерного оружия.

Стороны отметили, что Ереван и Вашингтон предпринимают конкретные шаги для реализации подписанного 8 августа Меморандума о взаимопонимании.