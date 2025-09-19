Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в пятницу начала официальный визит в Армению. Об этом сообщает Офис ЕС по вопросам расширения и Восточного соседства.

«Комиссар Марта Кос находится в Ереване с целью укрепления сотрудничества ЕС с Арменией и продвижения инициатив по региональному развитию. В рамках визита она встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. Кроме того, Марта Кос посетит проект EU4Sevan и проведет встречу с представителями гражданского общества», — говорится в публикации.

Отмечается, что визит продлится 19–20 сентября. Ранее комиссар посетила с официальным визитом Азербайджан.