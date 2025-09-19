Государственное агентство по контролю за антимонопольной деятельностью и потребительским рынком проводит анализ новых правил пассажироперевозок в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В ведомстве напомнили, что все контрольные меры по соблюдению законодательства о конкуренции закреплены в Кодексе, и агентство проводит встречи с участниками рынка, обсуждая правовые и экономические аспекты, передает АПА.

С недавних пор в мобильных приложениях такси появилась отдельная категория «аэропорт», где тарифы заметно выше обычных. Поездка в город начинается от 5–6 манатов, при этом 1 км стоит 80–95 гяпиков на расстояниях до 25 км и 70 гяпиков — свыше 26 км. Кроме того, на территории аэропорта работает новый терминал, где тарифы фиксированы — от 20 до 30 манатов.

Такие цены вызвали недовольство пассажиров.