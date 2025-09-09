Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню получил пост премьер-министра государства после отставки правительства Франсуа Байру.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

Лекорню занимал пост министра Вооружённых сил Франции с 20 мая 2022 года. Он является членом партии «Возрождение», а также руководителем Совета департамента Эр. Новый премьер-министр известен своей работой в области обороны и безопасности, а также активным участием в формировании политики, направленной на модернизацию вооружённых сил Франции