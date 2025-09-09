В Якутске разгорелся скандал вокруг кладбища, где были похоронены участники войны против Украины. Родственники погибших сообщают, что, придя на могилы, они обнаружили на их месте пустое разровненное поле.

Местные жители отмечают, что подобное обращение к памяти погибших вызывает возмущение. По их словам, это наглядный пример того, как в России на деле относятся к «героям» и обещанному «почёту и уважению».

Возможно, участки кладбища могли быть разровнены ради освобождения места под новые захоронения.