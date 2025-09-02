В Уфе самолет авиакомпании UTair потерял крышку гидробака прямо во время полета, сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

Отмечается, что сменный руководитель аэропорта сообщил, что на стоянке была обнаружена крышка, предположительно от взлетевшего лайнера. Информацию передали экипажу, но пилот решил продолжить полет.

Через несколько минут по рекомендации Центра управления полетами самолет развернули обратно в аэропорт вылета. На момент сообщения воздушное судно находилось на высоте около 4300 метров.

Лайнер не объявлял сигналов бедствия или срочности, посадка прошла в штатном режиме, угрозы для пассажиров не возникло. Причины инцидента выясняются.