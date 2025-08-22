Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр») сообщил о ночной атаке украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию «Унеча» в Брянской области — крупнейший узел нефтепровода «Дружба».

Объект уже атаковали 13 августа, а 18 августа удары пришлись на станцию «Никольское» в Тамбовской области.

После очередной украинской атаки на нефтепровод «Дружба» остановились поставки нефти в Венгрию.

«Ночью поступила новость о том, что нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее из-за атак временно останавливалась перекачка нефти в Венгрию и Словакию, что вызвало протест этих стран, но затем поставки возобновлялись.