Американский миллиардер Илон Маск решил повременить с созданием собственной партии, чтобы не перетягивать электорат республиканцев и сохранить дружеские отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Маск раздумывает о финансовой поддержке Вэнса на президентских выборах 2028 года, но пока не хочет отказываться от идеи о собственной партии и может изменить свое мнение по этому вопросу по мере того, как приближаются промежуточные выборы.

Отмечается, что на кампанию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и других членов Республиканской партии Маск потратил порядка $300 млн.