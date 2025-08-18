Председательствующая в ОБСЕ Финляндия приступила к необходимым действиям, реагируя на совместное обращение Азербайджана и Армении о ликвидации Минской группы. Об этом сказал финский дипломат Тони Санделл, заместитель руководителя Целевой группы председательства Финляндии в ОБСЕ 2025, созданной в МИД страны.

«В качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Финляндия приветствует соглашения, подписанные в Вашингтоне 8 августа», — приводит «Репорт» его слова.

Эти соглашения знаменуют важный этап на пути к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и достижению прочного мира в регионе, сказал Санделл.

Он отметил, что “Финляндия начала процесс реагирования на совместное обращение двух стран, дополнительная информация будет предоставлена позже”.