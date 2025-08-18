Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может мгновенно закончить войну в Украине. Как условие, он намекнул на отказ от Крыма и вступления в НАТО.

«Президент Украины Зеленский может почти сразу закончить войну с Россией, если захочет, или может продолжать сражаться. Помните, как всё началось. Никакого возврата Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!», — написал президент США в Truth Social.