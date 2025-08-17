Первая леди США Мелания Трамп в своём «письме мира» обратилась к лидеру России Владимиру Путину с просьбой позаботиться о детях. Об этом информирует Fox News.

«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея превосходит все человеческие разногласия, и вы, господин Путин, способны реализовать эту идею одним росчерком пера сегодня», — говорится в сообщении.

Мелания указала на важность заботы о следующем поколении и создания условий, где дети смогут развиваться с безопасностью и достоинством. По её словам, внимание к подрастающим выходит за пределы личного комфорта и политических разногласий, а лидеры должны способствовать надежной защите будущего каждого ребёнка.