Договоренность о разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе открыла новую главу в формате “3+3”, следующая встреча в его рамках должна пройти в Баку или Ереване. С данным заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

«Мы считаем, что этот формат диалога может стать удобной площадкой для обсуждения региональных проектов, особенно в сфере транспортных и инфраструктурных коммуникаций», — приводит IRNA его слова.

Он добавил, что последние события в отношениях между Азербайджаном и Арменией, а также принципиальное соглашение о возобновлении транспортных маршрутов в регионе открыли новую главу для переговоров, в том числе в рамках «3+3».

«Согласно последнему министерскому заявлению, следующая встреча должна пройти в Ереване или Баку, и мы также рассматриваем возможность двусторонних консультаций с азербайджанской стороной», — отметил дипломат.