Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили в ходе телефонного разговора вашингтонскую встречу лидеров Азербайджана, США и Армении.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Глава МИД Казахстана поздравил Байрамова с достигнутыми договоренностями между Азербайджаном и США во время визита президента Азербайджана в Соединенные Штаты, а также в связи с успехами в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Было подчеркнуто, что подписанные документы имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Министры выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнув, что контакты и визиты на высоком уровне между двумя странами способствуют развитию сотрудничества.

Кроме того, была отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, членами которых являются Азербайджан и Казахстан, обсуждены вопросы подготовки к мероприятиям, которые пройдут в ближайшие месяцы.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

