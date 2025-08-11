Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Согласно информации пресс-службы Правительства Армении, в ходе разговора Пашинян представил Токаеву результаты состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров, в частности, парафирование «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект «Дорога Трампа во имя международного мира и процветания».

Лидер Казахстана поздравил премьер-министра Армении с установлением мира между Арменией и Азербайджаном в результате достигнутых договоренностей и выразил свою поддержку этому процессу.

Стороны обсудили открывающиеся в регионе новые инвестиционные возможности и согласились, что это получит положительный отклик со стороны инвесторов обеих стран. Премьер-министр Армении и президент Казахстана достигли договоренности о продолжении активного политического диалога