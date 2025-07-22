Специальный посланник США по Сирии и посол в Анкаре Том Баррак заявил, что Израиль не вовремя нанес удар по Сирии. По его словам, Израиль предпочитает видеть Сирию «разорванной и разделенной», а не под контролем сильного центрального государства.

В интервью агентству Associated Press Баррак отметил, что США поддерживают новое сирийское правительство и не рассматривают альтернативных сценариев. Он отметил, что гибель мирных жителей в южной Сирии неприемлема.

Политик утверждал, что Израиль не спрашивал США об ударах по Сирии и что США не играли никакой роли в этом решении, подчеркнув, что время вмешательства Израиля было очень неудачным и «создало еще одну очень запутанную главу».

Посланник добавил, что соглашение о прекращении огня между Сирией и Израилем касается только провинции Сувейда и не охватывает более широкие вопросы, включая демилитаризацию юга Дамаска.