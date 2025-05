Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что мины, заложенные Арменией, выполняют функцию оружия массового уничтожения.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Минный террор в Азербайджане продолжается», — отметил он. По словам Хикмета Гаджиева, с 2020 года около 400 граждан Азербайджана стали жертвами взрывов мин.

«Эти мины были умышленно и повсеместно заложены Арменией во время оккупации азербайджанских территорий. Во многих случаях они устанавливались без какой-либо военной необходимости — исключительно с целью нанести вред мирным жителям и сознательно затруднить безопасное возвращение вынужденных переселенцев на их родные земли. В этом контексте мины выполняют функцию оружия массового уничтожения и представляют серьёзную угрозу», — подчеркнул он.

The Terror of Landmines in Azerbaijan Persists

Since 2020, nearly 400 Azerbaijani citizens have fallen victim to landmine explosions. These mines were deliberately and extensively planted by Armenia during its occupation of Azerbaijani territories. In many cases, the mines were… pic.twitter.com/kQorGjJ3YN

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 31, 2025