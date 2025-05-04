В Румынии проходят вторые за полгода выборы президента страны. В выборах смогут принять участие 18 млн человек. Будут работать около 19 тыс. избирательных участков.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшую поддержку имеет лидер националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. За него готовы отдать свой голос более 30% избирателей.

На втором месте — кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, его готовы поддержать 24% граждан страны.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50%. Второй тур выборов в стране при необходимости пройдет 18 мая.