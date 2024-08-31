Баку жестко отреагировал на заявления Пашиняна

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Противоречащие нормализации заявления премьер-министра Армении вызывают сожаление. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу Азербайджана на пресс-конференции 31 августа.

«Жаль, что премьер-министр Армении на пресс-конференции 31 августа в очередной раз сделал ряд заявлений, противоречащих азербайджано-армянскому процессу нормализации и усилиям по обеспечению мира и безопасности в регионе. Утверждения о якобы наличии в конституционном акте Азербайджана территориальных претензий к Армении совершенно неверны. Недопустима попытка установить параллель и равенство между Конституцией Азербайджана и Конституцией Армении в этом вопросе. Этот аргумент Армении не принимается ни одним международным партнером, и все знают, что это несерьезно», – сказал пресс-секретарь в своем заявлении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана.

По его словам, в отличие от Конституции Армении, Конституционный Акт о государственной независимости 1991 года, упомянутый в Конституции Азербайджана, и Декларация независимости 1918 года не содержат территориальных претензий к Армении. Какие территории находились в составе Азербайджана в период первой Азербайджанской Республики, когда они вошли в состав Армении – это исторические факты, и эти факты нельзя отрицать.

«Это ни в коем случае не означает, что в настоящее время в законодательстве Азербайджана имеются территориальные претензии к Армении. Утверждение армянской стороны, что положение в проекте мирного договора о невозможности ссылаться на внутреннее законодательство при невыполнении обязательств по договору делает территориальные претензии в Конституции Армении безвредными, совершенно необоснованно. Является известным фактом, что никакой международный договор не может быть выше Конституции.

Именно поэтому, независимо от формы подписания армянской стороной «мирного соглашения», ключевым условием для подписания реального и устойчивого мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение территориальных претензий к Азербайджану, зафиксированных в многочисленных правовых и политических документах этой страны, включая явное упоминание о Законе о Независимости Армении, призывающем к объединению Армении и Нагорного Карабаха», – отмечено в заявлении МИД Азербайджана.

Вместе с тем утверждения, высказанные премьер-министром по усилиям Армении по массовому вооружению, не могут служить оправданием. Во-первых, Армения является страной, которая на протяжении почти 30 лет удерживала территории Азербайджана под оккупацией вопреки нормам и принципам международного права, Уставу ООН, Алма-Атинской декларации, и в настоящее время, учитывая наличие территориальных претензий к своим соседям, вооружения Армении угрожают региональному миру и безопасности. Нетрудно понять, что это так. Заявление армянской стороны о том, что якобы военный бюджет Азербайджана составляет 14-15% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, что в разы больше, чем у Армении, полностью противоречит распространяемой международными организациями информации о военном бюджете, и это неоднократно преувеличенная цифра.

«Вместе с тем, увеличение Арменией военных расходов на 46% по сравнению с прошлым годом является очередным доказательством милитаризацию Армении. А заявление премьер-министра о том, что Азербайджан якобы закупает оружие у Италии, не отражает действительности. Взглянув на позицию премьер-министра в отношении Минской группы, можно ясно увидеть, что попытки армянской стороны восстановить Минскую группу – пережитка прошлого конфликта, демонстрируют наличие секретной повестки дня этой страны в отношении Азербайджана. Логика премьера Армении в том, что эти проблемы могут быть проигнорированы, свидетельствует о том, что эта страна не заинтересована в стабильном мире и стремится сохранить эту ситуацию только как резервный вариант для возобновления агрессии против Азербайджана в будущем. Чтобы доказать, что Армения серьезно относится к мирному процессу, она должна избегать противоречивых заявлений и провокационных шагов, демонстрировать уважение норм и принципов международного права своими действиями и реальными шагами», – отмечено в заявлении.