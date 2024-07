Шахбазов обсудил с пакистанским коллегой развитие связей между странами

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился со своим коллегой из Пакистана Маликом Мусадиком.

«В Италии мы обсудили с министром энергетики Пакистана Мусадиком Маликом двустороннее энергетическое сотрудничество, а также процессы глобального энергетического перехода и приоритеты энергетической повестки COP29», – написал министр в соцсети Х.

In Italy, we discussed bilateral energy cooperation with Minister of Energy of Pakistan Musadik Malik (@Official_PetDiv) as well as global energy transition processes and priorities on #COP29‘s energy agenda. pic.twitter.com/WdDtUtZqOY

