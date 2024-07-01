Алиев на встрече с послом Канады выдвинул Еревану условие по мирному соглашению

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1 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Канады в нашей стране Кевина Гамильтона. Об этом сообщает «Азертадж».

Посол вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Кевин Гамильтон подчеркнул, что Азербайджан является прекрасной, динамично развивающейся и важной страной. Выразив надежду на то, что в случае подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в регионе могут возникнуть новые возможности для сотрудничества, посол сказал: Мы желаем налаживания лучших отношений в регионе, чтобы в результате развивались наши связи как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Отметив, что Канада всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, посол сказал, что осведомлен о проведении активной работы над справедливым, всеобъемлющим и окончательным мирным договором.

Глава государства отметил, что в период оккупации наших земель там были учинены этническая чистка и геноцид, наши территории подверглись массовому разрушению. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что приложенные в тот период огромные усилия по урегулированию конфликта оказались безуспешными. Так, три постоянных члена Совета Безопасности ООН не смогли, точнее, не захотели добиться урегулирования конфликта. Все они хотели, чтобы совершенная Арменией оккупация по различным причинам стала вечной. Глава государства сказал, что пришел к этому выводу на личном опыте в период президентской деятельности. Президент Ильхам Алиев напомнил о том, что начиная с конца 2003 года неоднократно встречался с тройкой Минской группы и армянской стороной, однако все это не дало никакого результата. Глава государства отметил, что члены бывшей Минской группы и Армения не хотели этого. Армения хотела навсегда сохранить наши земли под оккупацией.

Глава государства сказал, что в настоящее время мы видим лучшие результаты на двустороннем уровне. Никто не вмешивается в этот процесс. Мы можем прийти к договоренности в вопросах делимитации границ и даже, что является редким случаем, их демаркации. Правда, мирный договор еще не подписан, однако уже достигнута делимитация границ, отметил президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в вопросе СОР29 Армения устранила ограничение, связанное с проведением нами данного мероприятия, а мы не стали выступать против их участия в управляющих органах СОР. Глава государства отметил, что он, откровенно говоря, не считает, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может сыграть важную роль в наших двусторонних отношениях с какой-либо страной.

Отметив, что мы диверсифицируем нашу дипломатическую деятельность на глобальном уровне, глава государства подчеркнул, что между Азербайджаном и 10 странами Европейского Союза имеются декларации о стратегическом партнерстве, и большинство из этих документов были подписаны в период оккупации наших земель, когда между Азербайджаном и Арменией не было никакого мирного договора. С этой точки зрения отсутствие мирного договора между Арменией и Азербайджаном не может являться фактором определения уровня деятельности той или иной страны в регионе.

Глава государства также отметил, что за 28-летний период Армения не захотела согласиться с фундаментальными принципами международного права. Они [Армения] нарушили все гуманитарные законы, проигнорировали соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Никто не предъявлял им никаких претензий. Многие страны, говорящие о конфликте, не заявляли о приверженности территориальной целостности Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня, когда мы на поле боя одержали победу над оккупационной армией Армении и изгнали их с наших земель, звучат заявления о поддержке нашей территориальной целостности. Но мы уже сами обеспечили это. Уже не имеет значения, признает кто-то нашу территориальную целостность или нет. Президент Азербайджана отметил, что это было важным, когда наши земли находились под оккупацией. Да, известно, что в ряде западных стран имеют место проармянские сентименты, армянская диаспора играет там роль. Но когда дело касается международного права, эти эмоции должны быть отложены в сторону. Важно также понять, что сложно решить за 1-2 года вопросы, которые невозможно было согласовать в течение 28 лет. К тому же, субстантивные переговоры между Азербайджаном и Арменией, можно сказать, начались в декабре, поскольку до этого Армения пыталась включить в мирный договор вопрос так называемого «Нагорного Карабаха». Это было неприемлемым, так как это – наш внутренний вопрос. Таким образом, после ликвидации сепаратистского режима переговоры ведутся всего 6 месяцев – с декабря. Глава государства сказал, что для того нужно время, и, конечно, важнейшим условием мирного соглашения является изменение Конституции Армении, так как в ней содержатся территориальные претензии против Азербайджана, и до тех пор, пока этого не произойдет, мирное соглашение не будет подписано. Это понятно.

Президент Азербайджана отметил, что, наряду с этим, считает, что мы достаточно быстро продвигаемся в рамках переговорного процесса. «Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора, по крайней мере над его основными принципами, в течение нескольких месяцев. Должен отметить, что в период оккупации план посредников заключался в достижении соглашения по основным принципам, именуемым Мадридскими принципами. Они должны были быть парафированы, а затем должен был быть составлен текст. Считаем, что это может быть одним из вариантов – достигнуть соглашения по основным принципам, парафировать их, а затем поработать над текстом», – сказал глава государства. Президент Ильхам Алиев отметил, что это произойдет в случае внесения ими изменения в конституцию.

В ответ на комментарий посла о праве на возвращение, президент Азербайджана подчеркнул, что это право должно быть обеспечено обоюдно, в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана. В этом контексте глава государства подчеркнул, что в прошлом веке коренное азербайджанское население на различных этапах, последний раз в 1988 году, подверглось этнической чистке на территории Армении, а его материально-культурное наследие было полностью разрушено.

Выразив уважение главе государства, посол поблагодарил его за предоставленную информацию.