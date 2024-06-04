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План Байдена по прекращению огня в Газе не устраивает Нетаньяху

План Байдена по прекращению огня в Газе не устраивает Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам и безопасности, что не согласен с прекращением огня в секторе Газа по плану президента США Джо Байдена. Об этом 3 июня пишет новостной сайт Ynet.

По его данным, премьер также указал на детали в плане по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенном Байденом, которые «не соответствуют действительности». По его словам, «есть и другие детали», которые в нем не были опубликованы.

Нетаньяху указал, что война будет остановлена ​​при условии возвращения заложников, а затем уже будут проведены переговоры.

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