В США верят в украинские «военные сюрпризы» для России (видео)

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Соединенные Штаты верят, что у Вооруженных сил Украины заготовлены военные сюрпризы для России, и ждут результатов.

С таким заявлением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя, – сказал представитель Госдепа. – Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов».

Миллер при этом не стал раскрывать детали, какие сюрпризы он имеет в виду, заявив, что Украина «в прошлом одерживала большие победы на поле боя».

