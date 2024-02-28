«Французский сюрприз» для Пашиняна: неожиданный поворот в планах Парижа

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Ереванские СМИ раскрывают неожиданную сторону шумного визита премьер-министра Армении во Францию. Как утверждает, в частности, «Голос Армении», во время торжественного ужина в Елисейском дворце Эммануэль Макрон организовал встречу Никола Пашиняна с лидером французской ячейки «Дашнакцутюн» и, по совместительству, председателя Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурадом Папазяном. Тем самым Папазяном, которого летом 2022 года не пустили в Армению!

В тот период в армянской диаспоре проходили шумные акции реваншистов, участники которых «честили» Пашиняна на все лады, и власти Армении попросту взяли и «опустили шлагбаум» перед наиболее бойкими представителями «спюрка». В том числе и Папазяном. В «чёрный список» попала также его дочь Сюне Абрамян, руководитель офиса «Ай Дата» в Нидерландах Масис Абрамян и т.д. Мурад Папазян в январе нынешнего года обратился в суд и выиграл процесс – Административный суд в Ереване обязал СНБ исключить его и Масиса Абрамяна из списка невъездных. Еще через неделю из списка персон нон грата исключили Сюне Абрамян. Как утверждали, власти это решение намеревались обжаловать.

Но теперь, как сообщает офис «Дашнакцутюн», Эммануэль Макрон во время торжественного ужина, куда пригласил Мурада Папазяна и его заместителя Ара Тораняна, назидательным тоном «заявил о необходимости контактов премьер-министра и армянской общины Франции, даже при их возможных разногласиях». То есть объяснил Пашиняну, чем французская демократия отличается от «шашлычной».

Более того, «Макрон высоко оценил активность Папазяна и Тораняна в защите интересов Армении и армянской общины Франции». Как полагают ереванские эксперты, особенно из не очень дружественных Пашиняну кругов, «президент Франции открытым текстом заявил, что Папазян и Торанян остаются для него главными контактными лицами и главными представителями армянской общины, и он не намерен менять их на людей, угодных Пашиняну». А уже после «организованной» беседы Пашиняна и Папазяна Макрон отвёл в сторону армянского премьера, который перед этим бурно возражал Папазяну, почему тут обсуждают свой запрет на въезд в присутствии президента Франции, и с видом побитой собачонки сообщил Папазяну: власти не будут обжаловать решение суда, который отменил запрет на въезд председателя CCAF в Армению.

Дело даже не в степени «демократичности» Армении. И не в том, что Макрон отдает Пашиняну «ценные руководящие указания», кого ему впускать в страну, а кого не надо. И дает понять премьер-министру Армении, что «работать» с ним Париж намерен не через посла Армении во Франции Асмик Толмаджян, назначенную самим Пашиняном, даже не через посла Франции в Армении Оливье Декатиньи, а именно через верхушку армянской диаспоры.

Франция ещё резвее, чем Россия демонстрирует, что не намерена относиться к Армении как независимому государству. Это для неё не более чем проект, к которому по какой-то причине неравнодушны местные армяне и с помощью которого можно пробиться на Южный Кавказ. Форпост – он всегда форпост, и неважно, идёт ли при этом вылизывание российских или французских ботинок. Примечательно другое. Франция открыто продавливает здесь интересы реваншистов, прежде всего дашнаков, наиболее активных именно в диаспоре. Такой выбор полностью укладывается во французскую стратегию: поддерживать конфликт Армении и Азербайджана в рабочем состоянии и подталкивать Армению к новой войне. Не секрет, что в диаспоре реваншистские настроение куда сильнее, чем в самой Армении – гуляя по парижским бульварам, можно не думать о цене войны. И куда проще рассуждать, кому должны принадлежать Карабах или шесть турецких вилайетов. И если Франция делает ставку именно на эту публику — это красноречивая информация уже о целях и приоритетах Парижа в регионе.

Наконец, вряд ли для кого-то в регионе новость или секрет, что «Дашнакцутюн» ещё в конце XIX века создавалась как «пророссийская» армянская партия в противовес прозападным «Рамкавар-Азатакан» и «Гнчак». Более того, как признавались высокопоставленные российские перебежчики, с семидесятых годов зарубежные структуры «Дашнакцутюн» работали под полным контролем Лубянки. Если теперь Франция открыто ставит на дашнаков… то как быть с его же планами выдавливать из Армении Россию? В Париже настолько не в курсе региональных реалий? И даже процессов в армянской общине Франции? Её спецслужбы так увлеклись фабрикации фейков о нарушении прав человека в Турции, что предоставить Елисейскому дворцу ключевую информацию об Армении и армянской диаспоре просто забыли?

И, в качестве вишенки на торте, ещё одно обстоятельство. По сути дела, Париж не просто продвигает интересы дашнаков — Франция берётся за «рихтовку» внутриполитического поля в Армении. Где у неё обнаружились свои приоритеты. Стоит ли Ишхану Сагателяну, руководителю дашнаков в самой Армении, откупоривать шампанское, или же завтра Париж с той же лёгкостью заменит и руководство АРФ « Дашнакцутюн» в Армении – тема отдельного разговора. Но в чем нет сомнений, так это в том, что у Парижа, где – назовём вещи своими именами! – публично унизили и «сломали» Пашиняна, появились свои приоритеты и на внутри армянском поле. Где французским «политтехнологам» ничего не мешает начать «подкоп» уже под власть самого Пашиняна, который изрядно надоел и левым, и правым своими политическими вихляниями, и уже очень скоро заменить его на кого-то из своих. Причём из числа дашнаков, а не «соросят». Макрон, напомним, называл Никола Воваевича «неадекватом» ещё по горячим следам 44-дневной войны, и вряд ли изменил свое мнение. Пашинян для него – не более чем коврик под ногами или «полезный идиот», которого используют, пока он полезный. А потом выбрасывают.

Вряд ли Пашинян ждал от Макрона именно этого. Но и такой «французский сюрприз» полностью укладывается в политические традиции на берегах Сены.

Нурани, обозреватель