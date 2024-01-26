С ценами на продукцию в 2024 году в Азербайджане все не так однозначно

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Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, а экономические прогнозы, помимо всего прочего, еще и сложны. Однако можно попытаться предугадать, каким может оказаться 2024 год для граждан Азербайджана с учетом цен на рынке. Поднимутся ли они? Если да, то насколько и на какую продукцию? Если нет, то по какой причине? И поскольку говорить мы будем о товарах, которые не производятся в нашей стране, то есть об импортной продукции, то здесь необходимо учесть и ситуацию в тех странах и регионах, откуда эти товары завозятся. Речь идет об импортируемой инфляции. Возможна ли она в такой степени, чтобы мы ее непосредственно ощутили?

Начнем с импортных операций и с продовольствия. В целом импорт продовольствия в Азербайджан в 2023 году составил $2,160 млрд – это примерно 12,6% от всего объема ввезенной продукции. Из них на долю пшеницы приходится где-то около 14%. В плане пшеницы и цен на хлеб ожидать каких-то форс-мажоров не приходится, поскольку самым критичным для рынка зерна в мире был 2022 год. Помните зерновую сделку с Россией при посредничестве Турции и ООН и экспорт украинского зерна? И если мир без особых осложнений пережил тот период, то в 2023 году мир, а вместе с ним и мы как-нибудь с этой проблемой справимся. К тому же, есть и дружественный Казахстан, который всегда сможет подсобить Азербайджану при не очень больших объемах закупок. Так что с ценами на хлеб и на кукурузу (здесь вообще небольшие по объемам закупки) все должно обстоять благополучно.

Также Азербайджан импортирует рис, чай, овощи, мясо, масла растительного и животного происхождения. Плюс сливочное масло. Этот импорт в основном идет из России, Беларуси и Турции. Это то, что можно видеть в супермаркетах и здесь тоже объемы не очень большие. Однако…

Возможны ли форс-мажоры? Давайте разберемся, откуда в основном к нам завозится импорт. Первое место занимает Россия (18,29%), второе – Китай (17,49%), третье – Турция (13,26%), далее следуют Германия (5,3%), США (5,14%), Туркменистан (3,98%), Италия (2,76%), Иран (2,74%), Япония (2,52%) и даже Корея (2,48%).

С Россией не все благополучно. Рискованная страна для импорта продовольствия, потому как она воюет и ее экономика нестабильна. Там уже наблюдаются сложности на рынке куриных яиц и куриного мяса. И эксперты утверждают, что такие катаклизмы на рынке могут происходить все чаще. А если учесть, что оттуда завозят не только упакованную продукцию, но и в мешках, и потом некоторые местные предприниматели распаковывают ее уже здесь, а затем распределяют по торговым точкам в качестве местного товара, то возможен рост цен на подсолнечное масло, масло животного происхождения, импортное дагестанское мясо, гречку и другие рассыпчатые продукты. Все зависит от того, начнется ли кризис в отраслях, вырабатывающих перечисленные продукты питания в северной стране.

Итак: по российским товарам вполне возможен рост цен. Но не на все, поскольку есть также сегмент непродовольственной продукции. На древесину, например, доски, дикт (фанера), кирпичи и т.д., ожидать роста не стоит. Рост уже отыграл свое пару-тройку лет тому назад, во время пандемии, когда ввоз этой продукции в Азербайджан был затруднен. С тех пор цены на эти строительные материалы из России стабильные.

Следующим в структуре импорта у нас идет Китай. Оттуда ввозятся станки, оборудование, ширпотреб. В строительном секторе почти все оборудование китайского и происхождения. Более того, в прошлом году в Азербайджан было завезено 7 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств на сумму более $140 млн. А вот здесь вполне вероятны форс-мажоры. Пока китайская экономика стабильна, и она даже завершила 2023 год с ростом ВВП в более чем 5%.

Но… В этой стране в прошлом году на грани банкротства оказались сразу несколько крупных финансовых структур. Дело дошло даже до того, что государство стало оказывать им поддержку. Ничего не напоминает? Помните, как в 2008-2009 годах аналогичное происходило в США, а затем грянул гром и финансовый кризис в США оказался столь глубоким, что перекочевал даже в Европу, и уже в 2010-2011 годах отразился на ценах на азербайджанском рынке. Плюс все это ударило по рынку энергоносителей, что тоже сказалось на валютных доходах Азербайджана. Так что с китайским рынком следует быть осторожным. Пока у него есть потенциал, но, по мнению экспертов, кризис там вполне вероятен. Пусть не в 2024-ом, но в ближайшие годы.

Третьим в общем объеме импорта идет Турция. Оттуда завозится, кроме пищевых продуктов, также промышленная продукция, например, станки, трикотаж хорошего качества и т.д. Какова ситуация с экономикой Турции? Пока там слишком высокая инфляция и слишком низкий курс турецкой лиры, так что покупать продукцию и ввозить в Азербайджан очень выгодно. На разнице курсов по отношению к доллару наши импортеры на этом хорошо зарабатывают. Цены-то на турецкие товары не падают. Значит, разницу в прибыли местные предприниматели кладут в карман. Но так будет не всегда.

Турецкий Центробанк уже поднял учетную ставку чуть ли не под 45%. Значит, деньги там дорожают и спустя какое-то время, например, к концу нынешнего года инфляция начнет тормозить.

И наконец, европейский рынок. Здесь не все однозначно, поскольку стран в регионе много и в ощутимых объемах мы торгуем не со всеми. В целом страны ЕС в 2023 году поставили в Азербайджан фармацевтической продукции на более 140 млн евро. В тройку ведущих экспортеров фармпродукции входят Германия, Венгрия, Словения. Также Чехия в прошлом году увеличила экспорт в Азербайджан легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек. Помимо этого, из Чехии чаще всего ввозили смартфоны. В январе-ноябре 2023 года их импортировали 105,8 тысяч штук.

Однако какую бы конкретно продукцию не ввозили с еврорынка в Азербайджан, цены на них в этом году тоже могут повыситься. И причина в том, что из-за проблем с обстрелами хуситов в Красном море и обмелением в Суэцком канале почти 15% мировой морской торговли, отправлявшейся в Европу с азиатских стран, стали поставляться с большими задержками, а контейнеры обратно в тот же Китай или другие государства региона прибывают с большим опозданием. Это существенно отразилось на ценах, что может привести к росту инфляции в Европе. А значит, она может докатиться и до Азербайджана вместе с товарами, прибывающими к нам из Европы.

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 12,5%, табак и табачную продукцию – 0,69%, фармацевтическую продукцию – 3,24%, удобрения – 0,42%, пластмассы и изделия из них – 3,03%, древесину и продукцию из нее – 2,25%, одежду и аксессуары для одежды – 2,4%, черные металлы и изделия из них – 6,37%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 20,04%, транспортные средства и запчасти – 16,56%, мебель – 0,76%, прочее – 31,74%.

И в завершении несколько слов о продукции сельского хозяйства. Она зависит от нескольких факторов. Первое – цена на удобрение, второе – импортные и экспортные пошлины. С удобрением дела обстоят неплохо. В прошлом году Азербайджан сократил экспорт минеральных удобрений из-за того, что у нас действует собственный завод. Производством минеральных удобрений в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant, введенный в эксплуатацию в январе 2019 года. Так что большую часть потребности страна удовлетворяет за свой счет. Но кое-что мы и ввозим. Так, в январе-ноябре 2023 года импорт удобрений составил 130 тысяч тонн с ростом на 34,7%. Что касается таможенных пошлин, то они четко регулируются специальными постановлениями Кабинета Министров, который исходит из ежегодной потребности или выработки той или иной продукции в пределах страны. До конца 2025 года освобожденными от уплаты таможенных пошлин на импорт останутся племенные коровы, цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные; масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, томаты свежие или охлажденные и т.д. Перечень большой и нет надобности приводить весь список. Но если он большой, то, значит, своей выработки в стране хватает, а, следовательно, и цены расти не должны.

Рауф Насиров