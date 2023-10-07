Семья – это мама и папа, а не мапа и пама

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Мы живем в такое время, в котором понятия и ценности меняются как декорации в театре, то, что еще вчера считалось аморальным и было под запретом, сегодня превратилось в норму и разрешено. Иногда даже навязывается в качестве модели поведения. К сожалению, смена понятий доползла и до самого священного, что есть в жизни каждого человека: семейных ценностей. И их пересмотрели через призму «демократии».

Если разбить на две части слово «семья», можно понять его истинное значение: мама, папа, дедушка, бабушка и трое детей (как минимум для некоторых семей). Во всяком случае, именно этому принципу учат в любом нормальном обществе. Семь Я – семь крепких, неразделимых рукопожатий, создающих круг, в котором защитят, обогреют, поймут и поддержат. Это и есть главная ценность любого общества, изменить которую не в силах никакие политические, ни даже эволюционные пертурбации.

Время показало, что при любом строе, даже демократическом, можно сохранить лицо и не деморализоваться при этом, и прекрасным примером может послужить Азербайджан – страна демократическая, но с прочным многовековым институтом семьи, позволяющим сохранить лицо и повышать демографию.

Азербайджанская семья традиционно состоит из мужа и жены нормальной ориентации и детей, воспитуемых в русле национальных традиций и ценностей, в отличие от общества французского, в котором давно уже «смешались люди-кони», как говорил классик. И, прежде всего, смешался формат личных отношений, причем настолько, что черт ногу сломит в попытке понять «принципы» французской семьи.

Пасторальные мотивы, в которых граф ухаживает за юной маркизой, остались в анналах французской истории, и если бы их переписывали на новый лад, то (с учетом хваленной толерантности) престарелый граф ухаживал бы за молоденьким пажом-китайцем, а старлетка-маркиза оказывала бы недвусмысленные знаки внимания юной цветочнице-афроамериканочке, торгующей ирисами около Эйфелевой башни, и конце они обязательно поженились бы. И усыновили ребенка, так как эта привилегия стала возможной для гомосексуальных пар еще в 2013 году, когда Франсуа Оланд официально позволил гомосексуалистам заключать браки.

А на самом деле нам, людям, живущим в стране, неискушенной истинными «демократическими ценностями», очень сложно представить чувства ребенка, когда у него и мама, и папа однополые. И совсем не трудно догадаться, какая сексуальная ориентация будет у этого ребенка.

Не лишним будет отметить, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон пользуется поддержкой богатого гей-лобби, а его министры делают каминг-ауты и утверждают, что быть геем и одновременно состоять в правительстве Франции – это нормально, дескать, одно другому не мешает.

А гомофобам, которые, как ни странно, все еще остались и наверняка будут рассматриваться в скором времени как вымирающий вид, Франция, как страна сугубо демократическая, навязала еще одну заморочку, граничащую с маразмом: «Пакт гражданской солидарности» – полуофициальное сожительство, право данное муниципалитетом. Следует отметить, что это новшество было придумано исключительно для гомосексуальных пар, но после официального разрешения на однополые браки PACS не изжил себя, а, напротив, приобрел большую популярность. И сегодня принцип его существования иной: подумайте, притритесь друг к другу, а потом уже решайте – жениться вам официально или же воздержаться. В качестве бонуса правительство Франции предлагает парам, вступившим в такой полусоюз, снижение налоговой нагрузки (приблизительно 15% на двоих).

Но это еще не весь свадебный переполох по-французски. Ягодки были еще раньше, когда в 1959 году Шарль де Голль подписал закон о заключении брака с покойным. История гласит, что де Голль пошел на это шаг в состоянии сильного сочувствия, тронутый горем беременной женщины, потерявшей своего жениха при аварии плотины, произошедшей в том же году. Отметим, что этот закон все еще имеет силу, и даже дополнения были внесены: так, власти настаивают, чтобы граждане, живущие совместно, доказали, что собираются пожениться, прежде чем один из сожительствующей пары умрет. Создается впечатление, что эта страна сознательно делает все, чтобы традиционный институт брака окончательно ушел в историю, не оставив после себя ничего.

И, как следовало ожидать, в результате всех этих толерантно-демократических пертурбаций напросился неутешительный финал: рождаемость во Франции снизилась до рекордного минимума с момента окончания Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции, зафиксированные в начале 2023 года. А ведь много лет Франция являлась, по сути, лидером по рождаемости среди европейских стран. Согласно данным того же института, в последний раз бэби-бум наблюдался во Франции в 2011-12 гг, накануне «исторического» закона о вступлении в брак гомосексуальных пар. Да и то приумножали количество населения Франции выходцы из других стран, так как сами француженки были слишком эмансипированы и заняты карьерным ростом, пик которого приходился, как правило, на окончание репродуктивного возраста. В те годы авторитетная газета Le Figaro публиковала исследования, в которых автор подчеркивал значимость для страны женщин-мигранток, у которых рождаемость намного выше средней. Так, например, на семью выходцев из стран Магриба (Алжир, Тунис, Марокко) приходится в среднем по 3,5 ребенка. Это намного выше общего показателя. На втором месте стояли семьи выходцев из стран Африки и Турции, в которых в среднем по 3 ребенка.

Читая эти факты, думаешь, какое все-таки счастье, что в Азербайджане понятие «семья» не либерализировано. И с рождаемостью у нас все в порядке, даже матери пятерых детей не считаются матерями-героинями. И женщины наши отнюдь не стремятся к незаконному сожительству, столь модному во Франции, а наоборот, стараются вступить в отношения только на законном основании. Да, мы признаём, что французские духи и косметика – лучшие в мире, но французская демократия очень дурно пахнет. Вырождением.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Освещение вопросов гендера, семьи и демографии».