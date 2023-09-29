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Госдеп заявил о подготовке к возможной приостановке работы правительства США

Госдеп заявил о подготовке к возможной приостановке работы правительства США

Госдепартамент готовится к возможной приостановке работы федерального правительства страны (шатдауна) и решает, какую деятельность в этом случае придется временно прекратить.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов в четверг.

«Мы в течение нескольких дней готовим планы на случай шатдауна. Мы продолжим дорабатывать эти планы в ближайшие дни, чтобы решить, какая деятельность жизненно важна для национальной безопасности и не может быть приостановлена даже в случае шатдауна и какую деятельность, к сожалению, придется приостановить на время шатдауна», – сказал он. «Вместе с тем у нас остается надежда на то, что Конгресс выполнит свою работу и обеспечит финансирование правительства. Но мы разрабатываем планы на случай, если этого не произойдет», – добавил Миллер.

«Если произойдет шатдаун, то мы сможем продолжить определенную деятельность, а другую нам придется приостановить. Я не могу анонсировать все это», – констатировал представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, к каким именно последствиям приведет для Госдепартамента приостановка работы федерального правительства.

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