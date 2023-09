Гаджиев бьет тревогу: Армения продолжает размещать мины по всему периметру «серой зоны»

С 1991 года по настоящее время 3385 азербайджанцев стали жертвами установленных армянской стороной мин.

Об этом в своем аккаунте в X написал помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Армения и режим незаконной марионеточной хунты продолжают устанавливать производимые в Армении мины по всему периметру «серой зоны», – отметил он.

Он также поделился таблицей, в которой отражена ужасающая статистика результатов системной и целенаправленной политики минного террора Армении против Азербайджана.

Terrifying figures of Armenia’s systematic and deliberate landmine terror policy against Azerbaijan.

Since 1991 up today, 3385 Azerbaijanis have become victims of landmines infested by Armenia.

Armenia and illegal puppet junta regime continues to implant #landmines produced… pic.twitter.com/hkeSqtPaIA

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 12, 2023