«Утверждения о «геноциде» лживы». Яшар Алиев с трибуны ООН обвинил Армению в провокации. Live

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17/08 00:30 В ходе заседания в СБ ООН по Карабаху, которое инициировала Армения, выступил постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев.

«То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной и безответственной политической кампанией, которая ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность моей страны», — заявил Алиев.

«Именно Армения на протяжении почти 30 лет откровенно игнорировала соответствующие четыре резолюции от 1993 года и ряд заявлений председателя Совета Безопасности, однозначно требующих полного, незамедлительного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана. В этом контексте действия Армении являются не чем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия и ее обращение в Совет Безопасности – составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение», — добавил азербайджанский дипломат.

«После ряда интенсивных консультаций и усилий «челночной дипломатии», наконец, была достигнута договоренность о доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион различными маршрутами, а также об организации встречи специальных представителей центральной власти с местными армянскими жителями», — сказал Яшар Алиев.

«В первом случае для доставки Международным комитетом Красного Креста (МККК) гуманитарных грузов местным жителям необходимо было убрать бетонные блоки и все другие физические препятствия, установленные армянской стороной на дороге Агдам-Ханкенди. Вслед за этим в течение 24 часов предусматривалось расширение использования МККК Лачинской дороги. Все участвующие стороны, включая Российский миротворческий контингент и МККК, были готовы в течение часа приступить к практической реализации этой договоренности.

Во втором случае была достигнута договоренность о проведении встречи между представителями центральной власти и местными армянскими жителями в близлежащем азербайджанском городе Евлах. К сожалению, десять дней назад, 5 августа, Армения в последний момент отказалась от обеих договоренностей, выдвинув посредством своего нелегитимного режима политически мотивированные и незаконные предусловия и различные отговорки», – отметил он.

«Нарушение договоренности о доставке гуманитарных грузов посредством МККК 5 августа – не единственное препятствие. На самом деле это – продолжение попытки Армении политизировать присутствие и деятельность данной гуманитарной организации на территории, а также использовать гуманитарные вопросы в политических целях, бросая вызов суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и препятствуя реинтеграции местных этнических армян», – констатировал Алиев.

«Сразу же после окончания войны в 2020 году Азербайджан предложил МККК свои логистические возможности и инфраструктуру для доставки грузов в Карабахский регион. В 2021 году грузы для доставки МККК на эту территорию перевозились в Барду. Армянская сторона отказалась от грузов и препятствовала доставке МККК гуманитарной помощи. Сразу же после начала протестов экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди Азербайджан обратился в МККК с просьбой предоставить перечень товаров, необходимых местным жителям, и заявил о готовности оказать всю материально-техническую и инфраструктурную поддержку для их доставки. МККК ответил, что армянская сторона не хочет никаких поставок через Азербайджан.

«Армения не согласилась с направлением в Ханкенди международных медицинских работников МККК, находящихся в Баку. Это предложение было выдвинуто для упрощения медицинских эвакуаций МККК и оказания помощи решению медицинских вопросов на месте, и оно было поддержано Азербайджаном. Злоупотребление Арменией МККК в политических целях отчетливо свидетельствует о том, что призывы к расширению международного присутствия, в том числе организаций, связанных с ООН, не имеют никакой связи с обеспокоенностью гуманитарного характера, напротив, цель состоит в том, чтобы получить больше инструментов для манипулирования», – отметил он.

«Карабахский регион является международно-признанной территорией моей страны и проживающие там этнические армяне считаются жителями Азербайджана. Правительство Азербайджана решительно настроено на обеспечение доступа этих жителей к необходимым товарам, создание для них соответствующих условий жизни. Эти цели полностью соответствуют международному праву и принципам международного гуманитарного права, что свидетельствует о непоколебимой приверженности Азербайджана соблюдению указанных стандартов», – заявил дипломат.

«Дорога под названием «Лачинский коридор» является дорогой на суверенной территории Азербайджана, она не имеет экстратерриториального статуса и, согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, предназначена в первую очередь для перевозки граждан, грузов, проезда транспортных средств. Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам по трехстороннему Заявлению, дал разрешение на передвижение по этой дороге», – отметил он.

«Международный суд ООН единогласно принятым решением от 6 июля 2023 года отклонил требование Армении о принятии временных мер по упразднению контрольно-пропускного пункта, решительно опровергнув утверждения армянской стороны о незаконности пропускного пункта «Лачин», – заявил представитель Азербайджана.

«Если бы Армения действительно думала о рядовых жителях региона, то она никогда не стала бы возражать против доставки грузов в Карабахский регион по дороге Агдам-Ханкенди. Эта дорога связана с одним из основных транспортных маршрутов Азербайджана – автомагистралью, известной как “Шелковый путь” или M2, которая обеспечивает надежное сообщение с международными рынками. По сравнению с дорогой Лачин-Ханкенди протяженностью 59 км, которая пролегает по горным серпантинам, протяженность этой дороги между Агдамом и Ханкенди составляет всего 18 км. Сегодня, в рамках поездки в Агдам, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в том офиса резидента-координатора ООН и других структур ООН, стали свидетелями функционирования дороги и ее готовности к перевозке грузов», – заявил Яшар Алиев.

«Утверждения о «геноциде» столь же необоснованны и лживы. Манипуляционная, лживая кампания Армении против Азербайджана отражена и в так называемом “заключении” Луиса Морено Окампо, который позиционирует себя как независимый эксперт. Недавно известный эксперт по международному праву Родни Диксон в предварительном отчете отметил ошибочность его утверждений. Как указано в заключении господина Диксона, претензии, выдвинутые Морено Окампо, необоснованны, неполноценны и грешат неточностями. Так, утверждения о том, что в настоящее время в Карабахском регионе Азербайджана совершается геноцид, совершенно беспочвенны. Конкретно, господин Диксон считает, что в заключении Окампо применяется откровенно избирательный подход к “фактам», в частности, избирательный характер заключения лишний раз доказывает тот факт, что в нем не говорится об отказе Армении от предложения Азербайджана использовать альтернативные пути для обеспечения этнических армянских жителей», – отметил лг.

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23:05 Совет Безопасности ООН открыл заседание по Карабаху, инициированное Арменией.