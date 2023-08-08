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США довольны переговорами по Украине в Джидде

США довольны переговорами по Украине в Джидде

Вашингтон считает продуктивными переговоры по Украине 5-6 августа в Джидде, от США в них участвовали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и и.о. первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Это были продуктивные переговоры, на которых США представляли помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и и.о. первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд. Мы считаем продуктивным, что ряд стран смогли напрямую услышать от Украины о насилии России по отношению к их стране, а также об их представлениях о справедливом и устойчивом мире, который сохранит территориальную целостность и суверенитет», – сказал он.

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