Что испугало Ереван и должно напугать Тегеран?

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Реализация Турцией и Азербайджаном совместного проекта системы управления воздушным командованием воспринята в Армении как прямая военная угроза РА и Ирану. Россия своих опасений по этому поводу не высказывала – вероятно, Анкара предварительно столковалась с ней по «общему интересу», что еще больше должно напрячь Ереван, «вдруг вспомнивший» о единой системе ПВО с РФ.

Глава Управления оборонной промышленности при президенте Турции Халук Гëргюн сообщил о реализации его страной и Азербайджаном совместного проекта системы управления воздушным командованием HAKİM. С ее помощью ВВС обеих стран получают возможность осуществлять совместные операции, а также контролировать воздушное пространство Азербайджана. Как пояснил Гёргун, совместная зона контроля воздушного пространства охватит территорию от Эгейского моря до Каспийского бассейна.

Собственно, ничего алогичного или крамольного в реализации подобного проекта – нет, он укладывается в рамки анонсированного Азербайджаном и Турцией создания фактически единой армии, доведения вооруженных сил АР до уровня турецких к 2025 году. Но одно дело – анонс, а другое – само «действо», которое, по большому счету, уже было начато сторонами во время Второй Карабахской войны. И в Армении запаниковали. Приведем мнение эксперта в области региональной безопасности Давида Арутюнова, озвученного им в интервью Sputnik – оно схоже и с ходом мыслей многих армянских экспертов.

По его словам, опыт совместной работы военно-воздушных сил Азербайджана и Турции уже имеется, что во многом предопределило исход Второй Карабахской войны. Но теперь интеграцию воздушных сил двух стран хотят наладить на постоянной основе, а это представляет угрозу и проблему для Армении. «Для того чтобы следить за передвижениями в воздушном пространстве Армении, Азербайджан, в основном, использует наземные радиолокационные станции. Сейчас же к этому прибавляется воздушный компонент слежения и, с учетом военно-технических возможностей Турции, Азербайджан получит серьезное усиление», – сказал Арутюнов.

По его мнению, создаваемая турецко-азербайджанская система представляет угрозу и для Ирана, которому Анкара и Баку посылают этим еще один сигнал: в случае возможной эскалации между Ираном и его северным соседом ВВС Азербайджана и Турции будут действовать сообща. Ну и с помощью создания единой системы воздушного командования Турция получит информацию о Каспийском регионе.

Кроме того, военное присутствие Анкары на Южном Кавказе теоретически может усилить ее конкуренцию с Москвой – «особенно в контексте деятельности Объединенной системы ПВО Армении и России». Но, указал эксперт, здесь важно «понимать» два аспекта. Первый: нельзя исключать, что, с учетом специфики нынешней внешней политики Армении, в будущем на вооружение ее армии могут поступить западные системы ПВО, соответственно, сложно прогнозировать, какое будущее ждет Объединенную систему ПВО Армении и России.

Второй: многое будет зависеть от российско-турецких отношений, от того, в каком русле — конфронтационном или консолидированном – будут развиваться отношения между Россией и Турцией.

Тут стоит заметить, что скорее всего Анкара и Баку столковались с Москвой по поводу своих совместных проектов, и причин для этого может быть много. Но 24-го июня Россия проснулась в совершенно новых реалиях, поэтому прогноз по синхронизации интересов сегодняшней Москвы, Баку и Анкары на обозримое будущее – затруднителен.

Возвращаясь к совместному проекту системы управления воздушным командованием HAKİM. Азербайджан получит большие преимущества по контролю воздушного пространства в регионе и плюс, с помощью Турции, эффективные средства авиационной разведки. Да, это можно расценить и как предупреждение Ирану не предпринимать военных вылазок в сторону Азербайджана, хотя речь идет лишь о фрагменте, пусть и многоговорящем, военно-политического сближения Турции и Азербайджана, начатого еще при президенте Гейдаре Алиеве и не «распыленном» впоследствии. Напротив, оно сохранялось, развивалось и продолжает развиваться в соответствии с интересами Азербайджана и Турции. И доросло оно до того, что, по заявлению Анкары, «Вооруженные силы Азербайджана и Турции становятся единым организмом и будут выполнять общие задачи и цели, стоящие перед двумя государствами».

Для двух региональных противников Азербайджана – Армении и Ирана, откровение Анкары стало равносильно взрыву бомбы: в Ереване теперь уже заговорили, в контексте противовеса азербайджано-турецкому «воздушному» плану, о наличии объединенной системы ПВО Армении и России, действующей в регионе с 2016 года. Но ссылка на нее видится довольно циничной, если учесть текущее состояние росийско-армянских отношений. Кроме того, территориальной целостности Армении ничего не угрожает, поэтому и разговор-то пустой.

Но в Ереване опасаются, что в Азербайджане, кроме прочего, может быть дислоцирована турецкая военная база, и фундамент ее заложен Шушинской декларацией. Но и без нее действующие азербайджано-турецкие договоры – в частности, о стратегическом партнерстве и взаимной помощи, подписанный в 2010-м году, в некотором роде такую основу заложил. Во всяком случае, в соответствии с 2-й статьей договора, «если одна из сторон подвергнется вооруженной атаке или агрессии со стороны третьего государства или группы государств, то стороны окажут взаимную помощь с использованием всех возможностей». Что Турция и сделала (поставка Азербайджану беспилотников, современного вооружения, помощь в планировании и организации военных действий, и т.д.).

Но Шушинская декларация усилила союзнические отношения между Анкарой и Баку с акцентом на оборону безопасность. Однако и до нее содействие Азербайджану со стороны Турции имело не только юридически подкрепленное обоснование, но и практический смысл: вооруженные инциденты создавали угрозу безопасности ее энергетической инфраструктуре, в частности, экспортным нефтепроводам и газопроводам. И, надо сказать, что полностью исключить новые риски нельзя. А Шушинская декларация определенно создает юридическую возможность для размещения турецких войск в Азербайджане – речь о «совместном обучении и учениях, повышении общего потенциала вооруженных сил двух стран, тесном сотрудничестве в управлении вооружениями и боеприпасами на основе современных технологий». Так что дислокация военных баз Турции в Азербайджане – не исключена, хотя вопрос этот и лежит в плоскости многосторонних консультаций: от геополитических реалий и связанных с ними вызовов не убежишь.

Между тем Турция закрепляется на Южном Кавказе и без баз, чему сильно способствует ослабление России на фоне украинских событий, а теперь еще и эпопеи, начавшейся 24 июня и вряд ли завершившейся «удачно» и без последствий, и ставшей логическим продолжением «проколов» Кремля на внутреннем и внешнем треках. По большому счету, спешить Анкаре и Баку сейчас незачем; и если иметь в виду локальный армянский вопрос – азербайджанская армия вооружена достаточно хорошо для массированного военного отпора противнику.

Возвращаясь к совместному проекту управления воздушным командованием – он укладывается в недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, в соответствии с которым «мы наглядно видим» – азербайджанская армия развивается по турецкой модели. А на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны он сказал, что процесс закупки новых вооружений продолжается, и уже подписано множество контрактов – как на поставку в нашу страну новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих высокой поражающей силой и точностью».

К этому стоит добавить, что до конца этого года Турция и Азербайджан проведут 16 совместных военных учений, семь из которых уже состоялись. Если учесть, что в прошлом году стороны провели 12 совместных маневров, то наращивание военного сотрудничества Баку и Анкары находит дополнительное подтверждение.

Сторонний наблюдатель, разумеется, может усмотреть в новом проекте Азербайджана и Турции излишнюю милитаризацию региона – собственно, о ней уже заговорили некоторые региональные соседи Баку и Анкары. Но позволим себе высказать парадоксальное, на первый взгляд, мнение: усиление азербайджанской армии с участием или без участия Турции, объединенных усилий военно-политического характера направлено на сдерживание тех же региональных соседей от военной эскалации, попыток реваншизма и дестабилизации обстановки иными средствами.

Таким образом, наличие в регионе сильной армии (хочешь мира – готовься к войне) сейчас больше способствует нормализации ситуации на Южном Кавказе, чем ее дестабилизации. Но все ли согласятся с такой постановкой вопроса? И какие препятствия будут чинить множество сил на этом пути из далеко не «мирных» соображений?

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az