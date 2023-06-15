Москву озаботили «угрозы» США в адрес сепаратистов Карабаха |
Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно  |
Вторая годовщина Шушинской декларации: посол Багчы отправился в Шушу |
Армения обстреляла ППП «Лачин»: ранен азербайджанский пограничник |
Кремлевское РИА «Новости»: США принуждают сепаратистов Карабаха ко встрече с Азербайджаном |
Беспилотники массово атаковали Крым |
Кадыров опубликовал странное видео с Делимхановым (видео) |
Захарова: Запуск миссии ЕС в Армении происходит без согласия Азербайджана и других региональных игроков |
Начался визит премьера Пакистана в Азербайджан (фото) |
Главное Мир

Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию Саакашвили

Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию Саакашвили

Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью изданию «Украинская правда».

«Не то чтобы грузинский народ считал, что Саакашвили не виноват. Они могут не соглашаться с тем, что с ним, возможно, обращаются не так, как положено с президентом. Они очень гуманны; грузины очень толерантны. Но ощущение населения таково, что Саакашвили должен заплатить за некоторые преступления, совершенные во времена его режима – возможно, не им самим, но под его руководством. Такое чувство в целом. Но вместе с тем есть ощущение, что с ним нужно обращаться достойно и что нужно найти решение. Замечу, что запроса на экстрадицию не было. Все это – ответственность правительства», – сказала Зурабишвили.

Говоря о возможном помиловании Саакашвили, президент подчеркнула, что это «моральный вопрос», за который она несет ответственность перед людьми. По словам Зурабишвили, вопрос Саакашвили беспокоит грузинский народ, среди которого есть люди, пострадавшие в годы его правления, и она должна считаться с мнением общества. При этом она работает с властями Грузии, «чтобы найти решение, которое будет больше отвечать тому, как следует обращаться с бывшим президентом». Зурабишвили отмечает, что можно найти альтернативные пути помимо помилования, например, применение электронного браслета.

Теги:
Из этой рубрики
Яшар Гюлер встретился с генсеком НАТО
Мир

Яшар Гюлер встретился с генсеком НАТО

2023/06/15, 18:00
Куртулмуш поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения
Мир

Куртулмуш поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения

2023/06/15, 17:58
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Мир

По всей Украине объявили воздушную тревогу

2023/06/15, 17:09
Глава Пентагона: В Украине разворачивается новый виток "марафона войны"
Мир

Глава Пентагона: В Украине разворачивается новый виток «марафона войны»

2023/06/15, 17:00
Турция вызвала посла Швейцарии из-за сожжения чучела Эрдогана
Мир

Турция вызвала посла Швейцарии из-за сожжения чучела Эрдогана

2023/06/15, 16:53
Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию Саакашвили
Мир

Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию Саакашвили

2023/06/15, 16:40
В России массово отказываются от символа войны
Мир

В России массово отказываются от символа войны

2023/06/15, 16:28
В контрнаступлении ВСУ пока участвуют лишь 3 из 12 бригад
Мир

В контрнаступлении ВСУ пока участвуют лишь 3 из 12 бригад

2023/06/15, 16:19
Киев назвал наступление Украины "тестированием"
Мир

Киев назвал наступление Украины «тестированием»

2023/06/15, 15:55