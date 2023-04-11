В Азербайджане подростки массово курят вейпы, ввоз и реализация которых никак не контролируется

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В Азербайджан вейпы (электронные сигареты) завозятся под видом «табачных изделий» и «электронного оборудования», и делается это для уклонения от выплаты налогов. Еще более облегчила ввоз в страну вейпов электронная торговля в Азербайджане. Об этом Minval.az заявил депутат Милли Медждиса Мушвиг Мамедли, комментируя вопрос о зловеще растущей шкале популярности этих вредных для здоровья «мини-кальянов», на которые сегодня подсаживаются многие граждане страны, среди которых очень много подростков в возрасте 12-14 лет. Последние, не стыдясь общественного порицания, курят вейпы у всех на глазах.

По словам Мушвига Мамедли, законодательство Азербайджана требует очень серьезной доработки, потому что нет никаких норм, которые хоть как-то регулировали бы ввоз и применение электронных сигарет различных модификаций и размеров, которые не так безопасны, какими кажутся на первый взгляд, несмотря на то, что электронные сигареты появились в Азербайджане примерно 10 лет назад.

Однако массовое их применение в стране стало наблюдаться последние два-три года.

«Я выступлю с соответствующими предложениями на предстоящих заседаниях Комитета здравоохранения. Но до сегодняшнего дня в парламенте не было ни единого обсуждения этой проблемы. И соответственно не было проведено никакой работы по части усовершенствования законодательства в этой области», — заявил депутат.

Между тем спрос рождает предложения. Сегодня столичные маркеты и киоски предлагают широкую разновидность вейпов, а витрины обклеены рекламой, утверждающей о «безопасности» этого товара, и призывающей заменить ими обычные сигареты.

С учетом того, что в Азербайджане с 2017 года на законодательном уровне ужесточена борьба с курением, и уже особо не покуришь ни в ресторанах, ни в молах, ни в транспорте, экс-курильщики активно подсаживаются на вейпы. А что? Удобно! Захотел подымить – пожалуйста. Ведь на курение вейпов в общественных местах запретов нет. А значит, «альтернатива» вредной привычке найдена. Мы не станем грузить читателя лишней информацией о вреде вейпов, а просто попытаемся достучаться до законодательных органов, указав на растущую угрозу вейпов здоровью не только взрослого населения страны, но и подростков.

Справка: вейп ворвался в жизнь людей планеты Земля еще в 2003 году, тогда же он был придуман китайским ученым-фармацевтом Хон Ли. Целью изобретения была пропаганда здорового образа жизни, а именно лечение никотиновой зависимости. Но что-то пошло не так. В результате миллионы вейп-зависимых, и в первую очередь подростков, пополняют ряды страдающих сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями.

Они-то борются, а мы?

Тревога за здоровье граждан заставила правительства разных стран пойти на такие меры, как запрет рекламы и продажи электронных сигарет, а именно в Бразилии, Канаде, Дании, Норвегии, Австралии, Уругвае, Иордании, Италии, ОАЭ. В Индии аналогичный запрет вступил в силу еще в 2019 году, а в Тайланде вейп приравнен к наркотикам: если поймают, придется отсидеть срок за решеткой и заплатить немалый штраф.

В Турции запрещены торговля и распространение электронных сигарет, но сами турки, чтобы обойти ограничения, покупают вейпы и жидкости через Интернет или в других странах. Ограничение на импорт связано с государственной кампанией по сокращению количества табакокурильщиков. Отметим, что правительство страны запретило рекламу табачной и алкогольной продукции с 2013 года. Эта продукция подвергается серьезной цензуре в телешоу, фильмах и сериалах.

В Тайване ввоз электронных сигарет и жидкостей запрещён. Даже если туристы в этой стране проездом, они обязаны задекларировать все принадлежности для парения и забрать их обратно только тогда, когда они покинут территорию страны. Наказанием за ввоз или продажу электронных сигарет в Тайване может быть штраф или тюремное заключение.

Кстати, в России к решению «вейпового» вопроса в рамках сохранения здоровья нации подошли более чем серьезно: председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внести предложения по полному запрету вейпов в России. В думском комитете по охране здоровья рассказали, что на данном этапе речь идет о создании рабочей группы по этому вопросу, а инициатива Володина «стопориться» не будет. Отметим, что в 2020 году была запрещена продажа вейпов несовершеннолетним.

К такому решению в парламенте России тоже пришли не сразу, а после многочисленных случаев взрыва электронных сигарет в руках или во рту у курящих, среди которых немало подростков. Все взрывы вейпов нанесли своим жертвам серьезные травмы.

В Азербайджане таких запретов, к сожалению, нет, ввоз товара свободный, и реализация – тоже. Кроме того, если у желающего купить спиртное или сигареты спрашивают возраст и просят показать удостоверение личности, то в случае покупки вейпов эта процедура необязательна.

Госстуктуры должны отличать миксер от сигареты

Глава Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов в блиц-интервью Minval.az рассказал, что такие товары в страну проходят под грифом «электронные».

«Но госструктуры же должны видеть разницу между миксером и сигаретой. Вейпы наносят вред здоровью потребителей в первую очередь и этими вопросами должен вплотную заниматься Минздрав. Производители этого опасного товара нашли пустоты в законах и зарегистрировали свой товар под выгодном для них грифом. Так же, как и производители БАДов, большинство которых не являются ни едой, ни лекарственными препаратами. И все это делается для того, чтобы затруднить контроль над продукцией. Кроме того, и у вейпов, и у БАДов очень агрессивная реклама. Я, кстати, неоднократно поднимал этот вопрос перед правительством. И когда ужесточили закон о табакокурении в Азербайджане, я предлагал, чтобы вейпы также были включены в эти запретные списки, но увы: сигареты и кальян в списки попали, а вейпы – нет. Кроме того, почему нигде не написано о возрастном цензе покупателя, ведь эту опасную продукцию может приобрести каждый, независимо от возраста. Кроме того, несмотря на ужесточение борьбы с курением в стране, по-прежнему Азербайджан остается одной из немногих стран, где на входе в супермаркет или магазин над кассой находится сигаретный стенд. Такого уже даже в России нет, а у нас по-прежнему эта тенденция наблюдается. А когда задаешь вопрос: «Почему?», отвечают, что сигареты – это товар, а не реклама. Но как же так? Одно слово «сигареты» говорит само за себя: самый активный рекламный материал! Все эти «отмазки» указывают на один убийственный факт: на бизнесменов, реализующих табак, сигареты и курительные смеси, законодательство Азербайджана не действует», — сказал Гусейнов.

Союз свободных потребителей не согласен с такой политикой правительства. Правительство должно повернуться к потребителю лицом и внедрить системы строгих ограничений в сферу реализации табака и курительных смесей.

«Кстати, хочу отметить, что в закон о борьбе с табакокурением был внесен пункт о запрете продажи одиночных сигарет. Но он не работает, как видите. Везде продаются сигареты поштучно, в каждом киоске. Далее, запрет на продажу сигарет распространялся на объекты, расположенные около медучреждений. Но толку никакого – как продавали сигареты около больниц, так и продают. Еще в 2015 году в рамках борьбы с неинфекционными заболеваниями было предусмотрено, что Азербайджан в течение 10 лет сократит ввоз сигарет и табакокурение минимум на 10%. Но мы не достигли этой цифры, так как у нас произошло импортозамещение одной вредной привычки другой. И на сегодняшний день мы имеем уже две опасные тенденции: и табакокурение, и вейпы, а депутаты почему-то закрывают глаза на эту глобальную проблему, пущенную на самотек к вящему удовольствию и выгоде предпринимателей, кующих деньги на здоровье нации», — возмущается Эйюб Гусейнов.

Врачи бьют тревогу

Мы уверены, что с возмущением Эйюба Гусейнова согласятся и пульманологи, неоднократно предупреждавшие о том, что курение вейпов вызывает тяжелые заболевания дыхательных путей (вплоть до развития онкологии), психологи утверждают, что вейпы вызывают сильную психологическую зависимость, особенно у подростков, которые, дымя вейпами, чувствуют себя взрослее и «круче». А в целом, согласно показаниям клинических пациентов, употреблявших ранее вейпы, картина далеко не радужная: кашель, боль в груди, затруднённое дыхание, тошнота, рвота и диарея. Среди менее распространённых симптомов — лихорадка, кровохарканье, одышка, потеря веса и усталость, головокружение и боль в груди сразу после использования электронных сигарет.

Согласно мнению медиков из самых разных стран мира, если не остановить «вейп-лихорадку», человечеству придется всерьез расплачиваться здоровьем своих детей.

В свою очередь, депутат Руфат Гулиев уверил Minval.az в том, что лично займется изучением ситуации, и отправит помощников по торговым объектам, расположенным возле школ, с целью выявления фактов потребления вейпов несовершеннолетними.

«И если хоть один факт будет выявлен, я подниму вопрос запрета вейпов лично», — уверил депутат.

Яна Мадатова