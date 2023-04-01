Министерство иностранных дел Великобритании в своем Twitter-аккаунте разместило снимок экрана (скриншот) с сообщением МИД России об утвержденной российским президентом Владимиром Путиным новой концепции внешней политики страны, сравнив ее с первоапрельской шуткой.

В публикации российского внешнеполитического ведомства говорится, что внешняя политика РФ «является миролюбивой, открытой, предсказуемой, последовательной и прагматичной» и о том, что новая система базируется на универсальных принципах международного права.

«День дурака ЗАВТРА», — подписал британский МИД в сообщении, размещенном 31 марта.