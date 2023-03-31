Позавчера, по истечению 31 года со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем, в Тель-Авиве открылось азербайджанское посольство. Вне всякого сомнения, данное событие можно считать историческим и переходом двухсторонних отношений на новый, более качественный уровень.

На церемонии открытия принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. В ходе встречи глав МИД Азербайджана и Израиля стороны договорились укреплять сотрудничество в таких областях, как экономика, безопасность, энергетика и инновации. Как отметил израильский министр Эли Коэн, открытие посольства является еще одним доказательством прочных отношений между двумя странами. Он заявил, что вскоре посетит Азербайджан с большой экономической делегацией для дальнейшего укрепления деловых обменов.

Естественно, одним из обсуждаемых вопросов была и иранская тематика, потому что Иран представляет собой региональную угрозу.

В частности, в заявлении для прессы Эли Коэн сказал, что «Израиль и Азербайджан должны разделять обеспокоенность угрозой Ирана».

«Иран угрожает нашему региону, создает нестабильность на Ближнем Востоке, поддерживая и финансируя терроризм. Мы должны сообща действовать против Ирана, чтобы не позволить расширить ядерные возможности», — отметил глава МИД Израиля.

Как и следовало ожидать, данное заявление вызвало бурную реакцию иранской стороны, и Тегеран потребовал (!) объяснения от… Азербайджана.

Так, МИД Ирана в своем телеграмм-канале устами официального представителя Насера Канани заявил, что «Иран выражает обеспокоенность по поводу совместных планов Азербайджана и Израиля относительно стратегического партнерства и требует от Баку объяснений».

По словам Канани, это сотрудничество — «заговор», который Израиль готовит против Ирана на территории Азербайджана.

Представитель внешнеполитического ведомства потребовал от Баку объяснений по поводу заявлений о «новом этапе стратегического партнерства» между Азербайджаном и Израилем, целью которого, как он утверждает, является создание «единого антииранского фронта». Представитель МИД также указал на «неразрывную историческую и религиозную связь между народами Ирана и Азербайджана».

Начнем, пожалуй, с самого главного пункта заявления МИД ИРИ, а именно, с требования объясниться. Представители режима муллократов в результате своего политического самодурства, превратившего собственное государство практически в страну-изгоя, видимо, забыли в чей адрес высказана подобная глупость. Речь идет о независимом Азербайджане, а не о какой-то иранской провинции. И Тегеран, требуя каких-то объяснений от Баку, фактически выставляет себя посмешищем. Азербайджан, выстраивая свою внешнюю политику с другими государствами, исходит из своих национальных интересов, а не в угоду интересам или капризам других стран. Баку не обязан спрашивать (и не спрашивает) у кого-то, тем более, у Ирана, совета или наставлений о том, с кем и как налаживать связи.

Да, Баку в течение долгих лет, принимая во внимание враждебное отношение Ирана к Израилю, до последнего, дабы не вызывать нервозность у южного соседа, откладывал вопрос открытия посольства в Тель-Авиве. То есть Азербайджан до конца оставался верным принципам добрососедских отношений с Ираном. И это, несмотря на то, что Тегеран на протяжении новейшей истории нашей страны периодически вставлял «иранские палки» в «азербайджанские колеса».

Ни для кого не секрет, что во время почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель именно Иран помог Армении выстоять в годы блокады, последовавшей за территориальной экспансией. Но опять же Баку проявлял недюжинное терпение. И оно, в конце концов, лопнуло во время 44-дневной войны и поствоенный период.

В ходе войны Тегеран, позабыв «об исторических и религиозных связях» с Азербайджаном, активно помогал стране-агрессору всеми возможными средствами. В частности, ежедневные военные грузы на самолетах из России в Армению доставлялись именно через Иран.

Но и после войны южный сосед не то, что умерил свой агрессивный пыл в отношении Баку, но наоборот. Агрессивность муллократов возросла в разы. Это и антиазербайджанские заявления официальных лиц, и военные маневры на границе с Азербайджаном в сентябре-октябре 2021 года, и менторский тон в отношении Баку.

Тогда же командующий сухопутными войсками иранской армии Кейюмарс Хейдари на фоне азербайджанской повестки о Зангезурском коридоре выступил с политическим заявлением, что Иран не потерпит изменения границ в регионе. И это притом, что во время армянской оккупации Иран как-то терпел, и даже поощрял изменение границ в регионе.

Таким образом, исходя из всего комплекса антиазербайджанских действий, обозначается парадокс. Тегеран фактически способствовал еще более тесному сближению Азербайджана и Израиля, в частности открытию посольства. Что же касается заявления об иранской угрозе, то, во-первых, об этом заявил глава МИД Израиля. То есть логичнее было бы услышать недовольство Ирана в адрес Тель-Авива, а не Азербайджана. Во-вторых, опять же всех перечисленных примеров иранской «любви» к Азербайджану предостаточно, чтобы говорить об угрозе, исходящей от южного соседа.

Не говоря о том, что Иран давно уже является экспортером террора (подготовка и финансирование боевиков-террористов «Хезболла» в Ливане, «Исламский Джихад» в секторе Газа, боевиков в Сирии), а это уже свидетельствует об угрозе не только регионального значения.

Как бы то ни было, очевидно одно: Иран вновь попытается провокационными действиями расшатать внутриполитическую ситуацию в Азербайджане. И последний инцидент с расстрелом депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы (МИД уже заявил об иранском следе в покушении) – наглядный тому пример.

А что касается «подслащенной пилюли» в виде исторических и религиозных связей, то Тегеран не имеет никакого морального права говорить об исламских ценностях. Истинный мусульманин никогда не назовет братом того, кто держал свиней в мечетях. Но для Ирана, выстраивающего братские отношения с Арменией, такая «мелочь» не является препятствием.

Фарид Теймурханлы