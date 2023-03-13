Из Ирана в Россию по Каспийскому морю доставлена крупная партия оружия, об этом накануне уже рассказывал Minval. По данным британских источников, два грузовых корабля под российскими флагами доставили из ИРИ в РФ около 100 миллионов пуль, около 300 тысяч снарядов, боеприпасы для РСЗО, минометы и пулеметы. Заплатила Москва наличными, сделку хотели сохранить в тайне, но не получилось.

Поставки оружия из Ирана в РФ — уже давно не секрет, как и то, в кого из этого оружия сегодня стреляют — накануне РФ нанесла очередной воздушный удар по Украине, главным образом по гражданским целям, применив в числе прочего и иранские БПЛА. Можно долго спорить, в какой мере поставки из ИРИ позволят РФ восполнить пресловутый «снарядный голод», особенно с учетом того, что иранская армия в основном вооружена американским оружием шестидесятых-семидесятых годов выпуска с совсем другим калибром пуль и снарядов. Но нет сомнений в другом. Каспий — очень удобный путь для таких поставок оружия. И не только потому, что из Энзели до Махачкалы все куда ближе и надежнее, чем если везти эти же грузы через Персидский Залив, затем Суэцкий канал, через Средиземное море и далее по Босфору, где Турция может не пропустить груз оружия, или вокруг Европы. На Каспии практически нулевой риск перехвата — здесь нет американских или натовских патрульных кораблей, которые, к примеру, с успехом перехватывают грузы оружия для йеменских хуситов.

Но как долго Запад будет мириться с «Каспийским транзитом»? И будет ли мириться вообще? Тем более что, как неоднократно указывалось, украинскую войну многие западные политики считают «своей». Вспомним в который уже раз: вторжению РФ в Украину предшествовала дипломатическая переписка между Москвой и Вашингтоном, которую РФ называла «диалогом по безопасности», и которая на самом деле представляла собой этакое ультимативное предложение провести в мире новый «раздел сфер интересов» с требованием вернуть НАТО к границам 1997 года и свернуть всю активность в Украине.

Так что теперь, наблюдая, как РФ запускает «шахеды» по Киеву и Одессе, в НАТО не могут не задавать вопросов, не запустят ли их завтра по Варшаве или Вильнюсу. Одно только внимание западных разведок, СМИ и экспертов к «Каспийскому транзиту» оружия уже показывает: на Западе не считают этот транзит исключительно проблемой Украины. Тем более что речь идет не только о транзите — Россия с успехом запускает из Каспия «Калибры» по целям сначала в Сирии, затем в Украине, не опасаясь, что по кораблям Каспийской флотилии, как по крейсеру «Москва», прилетит «ответка». Но если сегодня в силу понятных причин НАТО не может развернуть собственное военное присутствие на Каспии, означает ли это, что Запад не попытается воспрепятствовать «каспийской стратегии» Кремля силами самих прикаспийских государств, оказав им заметную поддержку? Недавний визит госсекретаря США Блинкена в Казахстан дает здесь определённую пищу для размышлений. Тем более в поле зрения западной «конфиденциальной дипломатии» окажется и Азербайджан.

До последнего времени на берегах Каспийского моря проявляли известную сдержанность и осторожность. И не торопились ввязываться в чужие разборки без ясных гарантий для себя. Но нетрудно догадаться, как много будет зависеть от того, что именно предложит Запад, какие предоставит гарантии и т.д.

А тогда уже на берегах Каспийского моря может «сработать» свой исторический «динамит». Вряд ли кто-то, конечно, станет вспоминать рейды Степана Разина. Но, наблюдая за российско-иранским транзитом оружия, предназначенного для украинской войны, в Азербайджане вспомнят свой опыт —именно над Каспием два года назад, накануне и во время 44-дневной войны, летели в Иран, а оттуда в Армению российские транспортные самолёты с оружием. И на фоне того транзита уже другой «вес» и другое «прочтение» получат и исторические факты, начиная от обстрела с кораблей Волжско-Каспийской флотилии мусульманских кварталов Баку в марте 1918 года и заканчивая соучастием Краснознаменной Каспийской Флотилии в карательной акции советской армии 20 января 1990 года.

И это не те события, которые в Азербайджане забудут.

Нурани, обозреватель