Президент США Джо Байден распорядился об оказании помощи Турции.

«Я глубоко опечален гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением в Турции и Сирии. Я поручил своей команде продолжать внимательно следить за ситуацией в координации с Турцией и оказывать любую необходимую помощь», — написал Байден в Twitter.

I am deeply saddened by the loss of life and devastation caused by the earthquake in Turkiye and Syria. I have directed my team to continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye and provide any and all needed assistance.

— President Biden (@POTUS) February 6, 2023