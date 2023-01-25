В Ханкенди продолжается «политическая буря в стакане воды». Здесь напомнили о себе местные общественные организации, которые направили открытое письмо президентам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: «В связи с тем, что Миротворческий контингент РФ в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Minval) не в состоянии препятствовать преступным действиям Азербайджана, несмотря на обязательства, возложенные на него в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, просим вас рассмотреть возможность развертывания в «Арцахе» дополнительных международных сил по поддержанию мира, наделенных мандатом Совета Безопасности ООН, для обеспечения полноценной безопасности «Республики Арцах» и её граждан».

Подписали обращение аж 40 местных НПО, включая, к примеру, федерацию местных «профсоюзов», общество слепых и даже…«Союз танца и спортивного танца».

Напомним авторам письма: преступлением является «экотеррор», то есть грабеж чужих природных ресурсов, да еще столь варварскими методами. Точно так же преступлением является «минный террор», который продолжался в Карабахе уже после размещения там РМК. Тем более преступление — привозить сюда иранских инструкторов по террору.

Тем более вряд ли стоит надеяться, что не только Макрон, но и Путин с Байденом тут же примутся выделывать политические па по заказу «Союза танца и спортивного танца» из Ханкенди и даже пошлют в Карабах войска.

А вот политические процессы в армянской верхушке, которые стоят за этим обращением, уже куда интереснее.

Появилась сия кляуза на РМК синхронно с решением Евросоюза направить в Армению свою новую наблюдательную миссию — а такие случайности в политике не происходят. Более того, появиться такое обращение могло только по команде «сверху». То, что впечатляющую «бочку» на РМК катят ««Арцахский филиал» армянского миссионерского общества Америки», «Центр гражданских инициатив» и местный «пресс-клуб», не удивляет — это именно те организации, которые должны были бы олицетворять здесь прозападное «крыло». Но среди подписантов можно найти и откровенно реваншистские структуры вроде общественного объединения «Возвращение в «Кашатаг»» (Лачинский район), и объединения бывших силовиков вроде «Объединения ветеранов полиции «НКР»». Наконец, за замену РМК на «международных миротворцев» умудрился выступить даже «Армяно-российский казачий миротворческий союз»!

Опять-таки воздержимся от ироничных «шпилек», все ли подписанты хотя бы прочитали текст письма. Но если серьезно, то, с одной стороны, Рубен Варданян даже в интервью Би-Би-Си едва ли не срывает связки, чтобы, не приведи Господь, не сказать что-то обидное для миротворцев и Кремля. А с другой, в самом Ханкенди не только тяготеющие к Пашиняну прозападные НПО, но и бывшие «силовики», реваншисты и даже «Армяно-российский казачий миротворческий союз» катят впечатляющую «бочку»…на кого? На Рубена Варданяна? На генерала Волкова? Или на Кремль?

А если начистоту, то в «огрызке» все сильнее заметна откровенная паника. Обращения ко всем мыслимым и немыслимым международным инстанциям с воплями о «блокаде» принесли некоторую моральную поддержку, но не дали главного результата — пикет по-прежнему стоит, провозить в Ханкенди террористов, боевиков и оружие и увозить оттуда ворованную руду по-прежнему невозможно, а «реального давления» на Азербайджан нет и не предвидится. Росмиротворцы на фоне войны в Украине и прочих неприятностей не могут позволить себе разогнать азербайджанский пикет силой. Эксперты предупреждают: в Баку настроены решительно, там, как всегда, четко и трезво оценили риски и расклад сил, а значит, возвращения к прежнему «проходному двору» на Лачинской дороге уже не будет. И вместо пикета там появится КПП — со всеми вытекающими. Наконец, местное население по-настоящему пугают политические авантюры Варданяна с введением «карточек» на продукты и т.д. Сегодня «гуманитарную катастрофу» изображают, просто составив продукты в магазинах на пол и фотографируя пустые прилавки. А какие «политтехнологии» будут включены завтра?

А тут еще растет понимание, что в 2025 году истекает срок пребывания миротворцев. И дальше, как предупредил президент Азербайджана, армянам Карабаха надо или принимать азербайджанское гражданство и жить по законам Азербайджана, или собирать чемоданы. Для рядовых жителей Ханкенди, Ходжавенда и Агдере это очень даже неплохо. А для верхушки — самый настоящий кошмар. Для тех, за кем длинный «шлейф» преступлений, тоже. И в результате местная «СНБ» старательно опровергает слухи о скорой «эвакуации», уверяя, что это происки зловредных спецслужб Азербайджана, а карикатурный «МИД Арцаха» пытается по-своему трактовать Трехстороннее соглашение и доказывать, будто бы права устанавливать там свой КПП и вообще проверять транспорт у Азербайджана нет. Вот и мечутся местные бонзы по-шакальи, подлизываясь то к Москве, то к ОБСЕ, то еще к кому-нибудь.

А между тем договариваться и решать вопросы надо с Азербайджаном.

Нурани, обозреватель