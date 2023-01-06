Азербайджан вошел в новый 2023 год с проблемами прошлых лет, которые необходимо решать. Весь прошлый год депутаты Милли Меджлиса не раз поднимали вопросы обустройства и развития регионов, низких зарплат и пенсий сельских жителей. Несмотря на то, что работа со стороны государства в этом направлении не прекращается, тем не менее, проблема регионального развития никак не решается. Отсутствие рабочих мест на периферии, и благоприятных условий для развития фермерства и сельского хозяйства и а также другие, тормозящие этот процесс, факторы вынуждают трудоспособную часть сельского населения мигрировать в столицу за заработком.

Комментируя Minval.az ситуацию в регионах депутат Милли Меджлиса, экономист Руфат Гулиев заявил, что одной из причин экономической отсталости регионов является шок от перехода в рыночную экономику, из которого никак не может выйти определенная часть жителей страны.

«Наша страна вынуждена следовать в направлении рыночной экономики. В принципе, постсоветские страны не готовы были к этому шоку – переходу от социалистической модели экономики к капиталистической. Принцип жесткий: не будешь работать, не будешь есть, и умрешь от голода. И тут государство, как встроенный стабилизатор, защищает интересы не только малоимущей, но и недееспособной части населения. Это – социальная политика страны. Но государство может помочь 15-20 процентам населения, а кормить 90% населения ни одно государство не в состоянии, если, конечно же, это не страна Персидского залива», — отметил депутат.

Далее Р.Гулиев процитировал крылатую фразу китайского мудреца Конфуция: «Правитель должен править, визирь — давать мудрые советы, чиновники — прилежно работать, крестьяне – пахать землю, солдаты – защищать отчизну» и сказал, что принцип работы любого общества заключается в том, что каждый должен заниматься своим делом.

Депутат рассказал, что много ездил по регионам и видел, как сельские люди работали: сеяли, пахали, разводили скот, держали кур и гусей. Однако сегодня современный крестьянин ленится и отказывается не то, что поле вспахать, но и косточку в землю бросить.

«В этом состоянии лени народ пребывает еще с переходного периода, с 80-х годов, когда начался распад Советского союза. Люди ждут, когда государство их накормит. Правда, есть еще один альтернативный вариант для лентяя – умереть. Ведь что такое рыночная экономика? Это когда крестьянин выращивает и продает, а бизнесмен оценивает и покупает», — говорит депутат.

На вопрос о несоразмерно низких ценах оптовой закупки сельхозпродукции, диктуемых перекупщиками, депутат ответил, что государство делает все для того, чтобы фермеры сбывали свой товар без ущерба для себя.

По словам Р.Гулиева, Агентство аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства предоставляет фермерам все условия – начиная от логистики, упаковки и транспортировки, заканчивая бесплатной торговой точкой на ярмарке.

Также парламентарий отметил, что азербайджанский фермер игнорирует закон о кооперации, предусматривающий совместный труд.

«Наш народ не готов к подобным экспериментам, потому что действует по принципу «моя хата с краю». При этом напрочь забывается главный принцип: В единстве сила», — резюмировал Р.Гулиев.

В свою очередь известный экономист Захид Мамедов в беседе с Minval.az отметил, что еще много лет назад, а именно в конце 2006 года, он написал статью о развитии Азербайджана через обустройство регионов.

«Однако регионы не развиваются должным образом, несмотря на попытки государства улучшить данную ситуацию. Почему нет развития? Тут несколько ответов, и все они очень важные и взаимосвязанные. Во-первых, почему до сих пор нет научно обоснованного доклада на эту тему? Должны проводиться исследования причин. Например, два года назад «Газпром» дал заказ Санкт-Петербургскому государственному экономическому университету – изучить демографическую ситуацию в Сибири. Перед экспедицией был поставлен ряд конкретных вопросов и задач, расклад на следующие годы. Почему у нас нет таких исследований? Что ожидает через 5-10 лет Гянджу, Лянкаран, Шеки, Нахчыван?», — задался вопросом эксперт.

З.Мамедов коснулся и вопроса оттока населения из регионов.

«По словам парламентария, люди «ленятся и работать не хотят», но почему-то те же самые азербайджанцы, уезжая в Ставрополь и в другие регионы России, занимаются земледелием и выращивают продукцию, которую они могли бы с таким же успехом вырастить в Азербайджане, если бы для этих фермеров были созданы соответствующие условия», — говорит эксперт.

Существует еще одна немаловажная проблема: в регионах нет соответствующей инфраструктуры, нет вузов, нет театров, дворцов культуры. Есть только «шадлыг еви».

«Но о каком хлебе может идти речь, если нет никаких зрелищ? Ну скажите мне, как такое возможно? Приезжает человек на отдых в регион на неделю. Первый день – поел, погулял, потом снова поел. На второй день – то же самое. Какой интерес ехать в такой регион? Во времена СССР в районы приезжали артисты, а сейчас? Почему не развита инфраструктура отдыха, развлечений? Почему в той же России люди едут в маленькие города, чтобы попасть на концерты, в театры?», — отмечает Мамедов.

По его мнению, если в регионах будут строить университеты, если перенесут институт сельского хозяйства, технический университет в регионы, будут созданы студенческие кампусы, откроются точки общественного питания, будут созданы рабочие места, только в этом случае можно говорить о том, что районы страны будут экономически развиваться.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Содействие социально-экономическому развитию регионов»