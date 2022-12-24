Западные азербайджанцы являются общиной, неоднократно подвергавшейся незаконной депортации. Их права должны быть восстановлены, и они должны вернуться на родные земли.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

«Говоря об этом, я предполагаю, что в Армении вновь начнется очередная истерика, мол, Азербайджан пришел, оккупировал нас и прочее. Нет. Мы хотим сделать это мирным путем. Мы хотим обеспечить свои права мирным путем. Еще раз хочу сказать, что все конвенции признают это право. Так что для достижения этого мы должны быть более активными, в том числе и на международных площадках. Считаю, что община должна иметь очень представительную цифровую платформу, свой портал. Здесь должны найти отражение исторические реалии, наши исторические памятники, разрушенные армянами дворцы, мечети, города, факты, связанные с уничтожением исторического наследия Азербайджана», — подчеркнул глава государства.