Деятельность Варданяна в Карабахе входит в клинч с международными обязательствами России.

В Ханкенди продолжается «шоу Рубена Варданяна». Российский олигарх в ранге «госминистра» обсуждает «агрессивное поведение Азербайджана» в ближнем кругу Араика Арутюняна, пышно названном «расширенным рабочим совещанием». А еще пытается отпарировать заявление президента Азербайджана, что наша страна не намерена вести переговоры с разного рода элементами, которые прибыли из Москвы с известной «повесткой дня», и громко заявляет: «Я не раз подчёркивал, что отказался от российского гражданства, чтобы избежать обвинений в том, что преследую в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Minval) чьи-либо ещё интересы, кроме интересов народа «Арцаха»».

Дело даже не в том, что всю конспирацию Рубена Варданяна бездарно «спалил» Давид Бабаян, который заявил в интервью одному из армянских СМИ: ах, «нападки Баку на Рубена Варданяна нужно рассматривать как нападки на Россию». Не оставив сомнений, кто пишет сценарии и кто дергает за нужные ниточки скандального олигарха.

Важно другое. «Кейс» Варданяна заставляет вспомнить о серьезных международных документах и обязательствах, которые чаще всего именуются «правовой папкой».

Поясним. Как прекрасно знают и дипломаты, и юристы, согласно международному гуманитарному праву, страна-оккупант не имеет права устраивать на захваченных территориях массовое заселение и менять демографический баланс. Подобное четко, однозначно и категорически запрещается. Это четко указано во многих документах, имеющих правовую силу, в том числе в Женевских конвенциях от 12 августа 1949 года и Дополнительных Протоколах к ним, принятых 8 июня 1977 года. Переселять кого-либо на чужие захваченные территории и тем более объявлять их «постоянным мирным населением» запрещается. Это, напомним еще раз не декларации о намерениях и не решения доброй воли, а серьезные международные документы. Где не получится перебирать, как в ресторанном меню, чего хочется, а чего не очень.

Не секрет, что Армения эти требования международного гуманитарного права не соблюдала от слова «совсем». Устроив «этническую чистку» и превратив в беженцев около миллиона граждан Азербайджана, Армения регулярно пыталась устроить массовое переселение на захваченные азербайджанские земли и граждан самой Армении, и этнических армян с Ближнего Востока — правда, без большого успеха. Международные правозащитные организации и прочие структуры, отвечающие за гуманитарное право, не особо интересовались, откуда взялось армянское население в Кельбаджарском или Зангеланском районе, где до оккупации армянского присутствия практически не было, не видели в упор «древнюю армянскую церковь» в Лачине, возведённую на месте частного дома азербайджанской семьи с использованием стройматериалов этого разрушенного дома и т.д.

Но теперь вопросы уже к российским миротворцам. С появлением которых азербайджанские оккупированные земли как бы должны были перестать быть «чёрной дырой» для международного гуманитарного права. Здесь теперь действуют нормы, четко и однозначно прописанные в Женевских конвекциях и Дополнительных Протоколах к ним. В переводе и применительно к армяно-азербайджанскому «кейсу», это означает, что постоянно жить здесь право те, кто проживал на этих территориях до начала конфликта, то есть до 1988 года, их потомки, но никак не соучастники армянской «переселенческой агрессии». Те, кто перебрался сюда после оккупации, никакого законного права жить в Карабахе не имеют. А никакие документы, выданные сепаратистами, не могут признаваться законными и валидными.

При большом желании можно найти удобоваримое объяснение, каким образом в «старом» Лачинском коридоре, контролируемом российскими миротворцами, а точнее, в селе Забух, переименованном в «Агавно», продолжали жить армяне, переселившиеся сюда из Сирии и Ливана, причем немалую их часть составили профессиональные боевики, а российские миротворцы и не пытались выяснить, откуда это, пардон, «Агавно» здесь вообще взялось. Тем более что после громких заявлений в стиле «если турок придёт на нашу землю, его отсюда вынесут в горизонтальном положении» соус

Но с Варданяном вопрос уже посложнее. Росмиротворцы не могут не знать, что сей персонаж родился в Армении, долгие годы прожил в Москве, а перебраться в Карабах возжелал только сейчас. По закону, у него нет права не то что заниматься в Карабахе политической деятельностью или претендовать на статус переговорщика, но и вообще находиться в зоне временного размещения РМК. Даже простое его проживание в Карабахе уже незаконно. И здесь уже командование РМК не может не быть в курсе, зачем сей олигарх пожаловал в Ханкенди.

И как тогда понимать, что миротворцы его «не видят в упор»?

Вопросов к деятельности РМК и так хватало. В Ханкенди, пусть и в подвешенном состоянии, продолжают действовать структуры созданного Арменией оккупационного режима, здесь используется символика сепаратистов, несмотря на прямые и четкие требования Трехстороннего заявления, не завершён процесс разоружения армянских незаконных вооружённых формирований, сюда по-прежнему тайно доставляется оружие и переправляются армянские призывники и «добровольцы» террористических группировок вроде VOMA.

Но теперь выясняется, что росмиротворцы «крышуют» еще и незаконное заселение. И то, что «один Варданян погоды не делает», ни в коей мере не может быть принято как объяснение. Законы и обязательства или соблюдают, или нет.

Понятно, что такое «крышевание» ни в коей мере не поможет самому Варданяну. Если у Рубена Карленовича еще есть на этот счет некие иллюзии, пусть поговорит с теми, чьи родственники служили у высоты Фаррух и пытались там «укрепиться». Повлиять на дальнейшую судьбу Карабаха не может тем более — достаточно вспомнить опыт «переезда» Лачинского коридора. Но вот окончательно разрушить доверие азербайджанской стороны к РМК, и не только к РМК, оно вполне в состоянии.

Так что решать теперь Москве. И «Арбатскому военному округу», и МИДу, и Кремлю.

Нурани, обозреватель