Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией о массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района.

«В селе Эдилли обнаружено массовое захоронение азербайджанских военнослужащих, подвергнутых пыткам и убитых во время Первой Карабахской войны. Эдилли использовался Арменией как концлагерь для азербайджанских пленных. 4 000 азербайджанских солдат/гражданских жителей пропали без вести. Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений», — говорится в публикации.

Mass grave of tortured/killed Azerbaijani militaries by 🇦🇲 during the 1st war identified in Edilli village. Edilli was used as concentration camp for Azerbaijani hostages by Armenia. 4000 Azerbaijani militaries/civilians remain missing. 🇦🇲 refuses to provide mass grave locations. pic.twitter.com/5FkgdaADBI

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 5, 2022