Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в Twitter публикацией о массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района.

«В селе Эдилли обнаружено массовое захоронение азербайджанских военнослужащих, подвергнутых пыткам и убитых во время Первой Карабахской войны. Эдилли использовался Арменией как концлагерь для азербайджанских пленных. 4 000 азербайджанских солдат/гражданских жителей пропали без вести. Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений», — говорится в публикации.