Евросоюз начал в четверг рассылать приглашения странам-участницам первой встречи Европейского политического сообщества в Праге 6 октября, на которую приглашены более 40 стран, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

«Европейское политическое сообщество представляет собой платформу политической координации для европейских стран со всего континента. Оно направлено на развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента», — объяснил он.

По его словам, «в идеале, лидеры европейских стран будут собираться на равных и в духе единства, один или два раза в год».

«Европейское политическое сообщество не заменяет существующие организации, структуры или процессы и не ставит целью создание новых на данном этапе», — отметил он.

Он отметил, что в настоящее время у организаторов нет намерения выпускать официальную декларацию или заключение по итогам первого заседания Европейского политического сообщества.

Письмо-приглашение на встречу было подписано председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром председательствующей в Совете ЕС Чехии Петром Фиалой. Приглашения для 27 государств-членов ЕС будут разосланы позже вместе с приглашениями на неформальный саммит Евросоюза, который состоится в Праге 7 октября.

Чиновник предоставил список всех приглашаемых участников встречи: Албания, Австрия, Армения, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания.