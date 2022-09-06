Во Владивостоке, неофициальной столице российского Приморья, стартовал Восточный экономический форум. В его работе примет участие президент РФ Владимир Путин. Будут и иностранные гости: главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. А еще — премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Намеренно оставим в стороне ироничные шпильки, почему Си Цзиньпин не явился на ВЭФ лично, а командировал спикера парламента, а президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух отправил своего премьера. Просто… зачем во Владивосток отправился Никол Пашинян? Что он намерен обсуждать с другими участниками форума?

Можно нарисовать идиллическую картину: Никол Воваевич проводит переговоры с «азиатскими тиграми», привозит в Армению миллиардные инвестиции, заручается широкой политической поддержкой…Но, увы и ах, это лишь мечты. За переговорами с «азиатским тиграми» надо ехать на саммит АТЭС, а не на ВЭФ. Особенно в то время, когда Россия глубоко под санкциями. Кроме того, для таких надежд должно наличествовать привлекательное инвестиционное поле в самой Армении. Но…что может предложить потенциальным партнёрам Пашинян? Да, постконфликтное урегулирование даёт шанс на разблокирование коммуникаций, но воспользуется ли Армения этим шансом — вопрос открытый.

Двусторонние отношения? Но, как бы это помягче, Армения периодически предпринимает попытки «завязать» что-то такое на восточном направлении, но пока безуспешно. Бедная, несамостоятельная и зажатая Армения просто ни у кого не вызывает интереса.

Логистика? С началом украинской войны страны на востоке континента столкнулись здесь с известными трудностями. Но логистические проекты может предложить потенциальным партнерам Азербайджан со своим торговым портом на Каспии, паромной переправой и модернизированными железными дорогами, включая магистраль Баку-Тбилиси-Карс, но никак не Армения.

Словом, простите за цинизм и «чёрный юмор», пока что главным достижением Армении на Дальнем Востоке остаётся доказанный в суде «армянский след» в убийстве в октябре 2002 года Геннадия Цветкова, губернатора Магаданской области— главного золотодобывающего региона России. Вряд ли стоит напоминать, насколько прочные позиции в контрабанде золота имеет армянский криминал.

Другое дело, что главная цель поездки Никола Пашиняна на ВЭФ — на кремлевском векторе. У Никола Воваевича запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждать будут прежде всего Карабах. Судя по многим признакам, именно для подготовки этой встречи и отправился на переговоры с Лавровым глава МИД Армении Арарат Мирзоян. В самом деле, еще совсем недавно в Армении после азербайджанской операции «Возмездие» демонстрировали обиду на Россию и возлагали надежды на переговоры в Брюсселе. Но теперь, когда встреча в Брюсселе ознаменовалась продвижением именно азербайджанской повестки постконфликтного урегулирования, Никол Воваевич делает ровно то, что и следовало ожидать от него в нынешней ситуации — хватается, пардон, за подол матушки-России и умоляет помочь. А чтобы выглядело все более убедительно, отправляется во Владивосток — для Кремля должно быть расширить представительство на ВЭФе во время санкций.

Но вряд ли участие Армении способно изменить здесь общую картину — скорее оно просто сбивает ситуацию на карикатурный уровень. Тем более вряд ли стоит рассчитывать, что прибытие Пашиняна во Владивосток после того, как его «раскатали» в Брюсселе, произведёт впечатление на Кремль. Особенно на фоне всех последних попыток Армении заигрываться ещё и с Западом.

Но, похоже, другого выхода у Пашиняна нет. Других козырей тоже.

Нурани, обозреватель