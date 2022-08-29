Как утверждают знающие люди, Сергей Аксёнов писал свой роман в стиле политического фэнтези «Остров Крым», где не просто превратил полуостров в остров, но и сделал его этаким последним уцелевшим осколком «белого движения», взяв за основу прецедент Тайваня — острова у берегов Китая, где сохранилась власть «домаоцзэдуновской» партии «Гоминьдан». И если в 2014 году читатели проводили параллели между описанным в романе вторжением советской армии на «остров Крым» и реальными действиями там «зеленых человечков», то сегодня история создания романа — прямой «отсыл» к росту напряжённости уже вокруг Тайваня. Сначала— визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которому предшествовало долгое напряженное гадание: полетит — не полетит? Как поведёт себя Китай — позволит долететь или собьёт лайнер? Самолёт не сбили, госпожа Пелоси добралась до Тайбэя, а теперь Китай проводит учения, запускает ракеты, а его боевые самолёты «щупают» линию разграничения в Тайваньском проливе. Войны пока что нет, но вот как надолго это «пока»? Вашингтон устами руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса уже обвинил Пекин в подрыве статуса-кво вокруг Тайваня.

Для Азербайджана это все имеет далеко не умозрительный интерес. Наша страна плодотворно сотрудничает и с Китаем, и со странами Запада. Более того, есть ещё «уйгурский вопрос». И есть фактор Центральной Азии, которая «выходит» на северные границы Китая и для которой Азербайджан— ворота на Запад. И ворота для Запада в Центральную Азию тоже, разумеется. И если там станет «горячо» — это не просто драматичная телекартинка.

Впрочем, вряд ли дело в госпоже Пелоси — напряжённость вокруг Тайваня существует не один десяток лет. Тайвань — редкий пример, скажем так, «неэтнического сепаратизма». Ещё в сороковые годы материковый Китай оказался под властью Мао Цзэдуна и его сторонников. Но при этом прежнее правительство партии «Гоминьдан» удержало под своим контролем остров Тайвань.

Несколько десятилетий Запада продолжали считать законными властями Китая именно «Гоминьдан», контролировавший Тайвань, а не Мао Цзэдуна. Именно Тайваню принадлежало место Китая в ООН и даже в ее Совбезе. Сломать традицию рискнул в семидесятые годы Ричард Никсон, который нанёс визит в Пекин. Установив отношения с маоистами, Вашингтон, однако, не разорвал связей и с Тайванем. Которому поставляют оружие, обещают защиту и не позволяют Китаю решить вопрос силой.

До поры до времени этих гарантий вполне хватало. Но теперь Тайвань рискует превратиться классический пример, к чему порой приводят в политике половинчатые решения и попытки действовать по принципу «чтобы и волки были сыты, и овцы целы». Китай не просто намерен конвертировать свои экономические успехи в политические дивиденды и явно замахивается на роль по крайней мере региональной сверхдержавы. В этой политике присутствует и силовой компонент. Где Тайвань — ожидаемый адрес для демонстрации силы. Тем более что «решать проблему силой», когда внимание мирового сообщества отвлечено на что-то другое — классическая тактика. Подобным образом действовал Горбачёв, двинув войска на страны Балтии на фоне «Бури в пустыне», сценарий повторился в 2008 году, когда пятидневная война против Грузии началась на фоне Олимпийских игр в Пекине, и даже «крымнаш» на фоне Зимних игр в Сочи.

Более того, развитие событий после визита Пелоси ставит официальный Пекин в весьма двусмысленное положение. Несмотря на все грозные предупреждения КНР, спикер палаты представителей все же добралась до Тайваня. И если теперь, на фоне всех прежних грозных заявлений, ожидаемого ответа от Пекина не последует— персонально для руководства КНР это будет почти что «потерять лицо». Вряд ли стоит напоминать, что это означает в китайской традиции.

Другое дело, что к мятежному острову приковано слишком пристальное внимание. А Тайвань — далеко не единственное направление, где Пекин может «показать силу».

Китай планомерно «разогревает ситуацию» и бряцает оружием не только на тайваньском треке. Растёт напряжённость в Южно-Китайском море. А ещё есть архипелаг Спратли, острова Сенкаку, спорные с Японией, давний конфликт с Вьетнамом…

Но, как ни парадоксально это звучит, «полыхнуть» может и граница Китая с Россией.

Казалось бы, отношения между Москвой и Пекином весьма дружеские, стороны реализуют множество совместных проектов, Москва рассматривает повышение роли Китая в стратегии импортозамещения…Объявлено о совместных учениях Китая, Индии и России.

Но дело не только в том, что у Индии и Китая тоже есть территориальный спор. На российско-китайском треке тоже все далеко не однолинейно.

Для начала, Китай не спешит открыто выступать в поддержку российской «спецоперации». Более того, Пекин не торопится ни помогать Москве обходить санкции, ни тем более оказывать ей экономическую поддержку. Достаточно вспомнить отказ КНР поставлять в Россию комплектующие для авиатехники.

Но есть симптомы и посерьёзнее. Где особого внимания заслуживают события 2017 года. Тогда, напомним, китайское англоязычное издание The Global Times проинформировало: Китай разместил свои межконтинентальные баллистические ракеты в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, рядом с российской дальневосточной границей. У российских экспертов это вызвало настоящий шок — как? На кого эти ракеты нацелены? Что это — очередной «удар в спину»? Официальная Москва как могла гасила страсти, но внятных ответов так и не появилось. Зато осенью 2018 года в Сибири и на Дальнем Востоке прошли «крупнейшие со времён Брежнева» военные манёвры «Восток — 2018». Дружба дружбой, а ракеты врозь. Тем не менее в 2021 году китайские ракеты вновь обнаружились у границ России.

Наконец, и история взаимоотношений Пекина и Москвы в ХХ веке, мягко говоря, небезоблачна. Вначале — тесная дружба, «русский с китайцем — братья навек», песня про «Сталина и Мао» с припевом «Москва— Пекин». А потом — не только «культурная революция» и обвинения в «ревизионизме» в адрес СССР. В марте 1969 года вспыхнул конфликт на острове Даманский: СССР тогда потерял 58 человек. В августе того же года вспыхнули бои у озера Жаланашколь на казахстанском участке границы СССР и Китая.

Потом, конечно, отношения наладили, но какие выводы сделали из тех событий в Пекине— вопрос открытый. С учетом того обстоятельства, что Даманский все же отдали Китаю — тем более. Это, так сказать, долгосрочная повестка дня. А в горячих новостях — украинская война. В результате которой, во-первых, Россия становится все менее привлекательным партнером. А во-вторых, РФ бросает в украинскую «топку» все новые силы, в числе прочего, оголяя тылы на Дальнем Востоке. Который для того же Китая совсем и не «Дальний».

Так что последнюю серию «Масяни» лучше пересмотреть внимательно.

Нурани, обозреватель