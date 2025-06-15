Шуша — это имя возрождения народа. Шуша — это имя великой Победы. Еще раз с Победой, Шуша!

С данным заявлением выступил премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра, председатель Партии национального единства Унал Устель на международной конференции «Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы».

«Как Турецкая Республика Северного Кипра, мы тоже испытали в своем сердце ту гордость, которую пережил азербайджанский народ в Карабахской победе. Потому что эта победа — это победа всего тюркского мира. Потому что это — победа наших братьев! Сегодня мы вновь заявляем: в новом миропорядке тюркский мир — это одно сердце, одна сила! Мы показываем это всему миру! Мы — не просто представители одного народа, мы — носители великой цивилизации», — приводит «Азертадж» его слова.