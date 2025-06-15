В турецком городе Кахраманмараш, в центре которого при поддержке нашей страны возводится Азербайджанский квартал, планируется установка памятника «Железный кулак».

Глава «Азербайджанского общества образования, культуры и солидарности Кахраманмараша» Турал Шахбазлы заявил, что обращения по установке памятника в «Национальном саду — парке Ходжалы» в Кахраманмараше, уже направлены в соответствующие структуры провинции.

«Общественность Кахраманмараша высоко ценит вклад Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева в восстановление зоны бедствия. Уверен, что памятник «Железный кулак», являющийся символом исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и мудрого руководства Верховного главнокомандующего, станет также очередным проявлением благодарности жителей турецкой провинции политике азербайджанского лидера», — приводит «Азертадж» его слова.

Т.Шахбазлы выразил надежду на то, что все процедуры, связанные с реализацией инициативы, будут завершены до конца текущего года.

Глава общества указал на значимость наличия в Кахраманмараше «Национального сада — парка Ходжалы», решение о котором было единогласно одобрено Советом общегородского муниципалитета еще в 2019 году. «В открытии парка приняли участие представители посольства Азербайджана в Анкаре, депутаты Милли Меджлиса, руководящие лица провинции, общественность двух стран», — напомнил он.