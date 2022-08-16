Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что 85% населения мира не стали вводить санкции против России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Только большинство представляет международное сообщество», — написал в соцсети дипломат, прикрепив к своему посту диаграмму, на которой указано, что 85% мирового населения «не ввели санкции в отношении России», а остальные 15% сделали это.