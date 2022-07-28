Укрепление связей, построение культурных и политических мостов между странами и народами – первостепенная задача. Грамотно и четко налаженные диалоги между представителями разных стран, этносов и культур, проживающих в одной стране, являются основой мирной политики и беспроблемного существования.

Но прокладывать путь на этой стезе весьма непросто, ибо у каждого своя правда. Сотрудник Minval.az побеседовал с Главой Конгресса азербайджанцев в Швеции Эмилем Мирзоевым, рассказавшим о нелегком пути к правде, благодаря которой удалось заткнуть зловонную трубу армянского фейкомёта.

— Конгресс азербайджанцев в Швеции был создан в 2010 году. Причиной для его создания послужило огромное количество лжи, распространяемой армянской диаспорой. Нужно было на высшем уровне закрыть этот зловонный поток, наладить связь с политиками и шведским парламентом. Нам это удалось.

Конечно же, поначалу у нас не было достаточного опыта, мы были очень агрессивны, но потом, в 2012-м году мы смогли добиться рассмотрения Ходжалинской трагедии. Информацию приняли к сведению, нам удалось добиться поднятия этого вопроса этого при помощи турецкого депутата Мехмана Каплан, мы участвовали в дебатах в Рейхстаге, и оппонировал нам проармянский депутат в парламенте Швеции Фредрик Мальм, получивший медаль от президента Армении Саркисяна, и вообще был очень ангражирован армянской стороной. Мы стали работать над этим, но с годами поняли, что работу нужно изменить и найти друзей Азербайджана, чтобы они могли лоббировать наши интересы.

И мы тогда стали более масштабно общаться с людьми. И самое интересное, что в парламент Швеции все время поступала какая-то информация от армянской диаспоры, даже ее руководитель выпустил в Швеции брошюру «Армения от моря до моря». После того, как мы создали Конгресс, мы стали получать письма, потому что шведская политика демократична и они хотели знать наше мнение, так как раньше такой организации не существовало. Самое интересное, что в наш Конгресс стали пересылать копии с писем, в которых содержалась армянская ложь. Потом мы окончательно наладили контакты и стали участвовать в политических форумах.

Нас стали приглашать, мы стали более активны, создали группу в Конгрессе из молодых студентов. Мы провели около 100 встреч, но понимали, что надо делать что-то другое, так как политики Швеции, коалиция в том числе, стоящие у власти, никогда не вмешивались в политические вопросы. А те, кто был в оппозиции к коалиции – с ними было легче работать. Но так или иначе, мы проводили встречи с обеими сторонами и доносили правду о Карабахе, разоблачали армянскую ложь. И тогда мы уже почувствовали, что шведские политики стали обращать на нас более пристальное внимание, задавать вопросы, посылать письма, сами хотели встреч с нами. Через несколько лет мы стали давать информацию в СМИ, на радио.

Однажды на радио шла передача про одну армянскую семью, которая распространяла ложь о том, что в Азербайджане их «убивали и резали». Я сам лично принял участие в этих дебатах и объяснил, что Азербайджан – цивилизованное государство и ничего такого быть не могло. Я даже поручился, сказал, что если эти люди захотят полететь в Азербайджан, я лично буду их сопровождать. Было очень много встреч с журналистами. Мы долго к этому шли.

— Расскажите о первом в истории визите шведских журналистов в освобожденную Шушу.

— В 2021 году мы наконец-то смогли договориться с сотрудниками СМИ, отвезли их в Шушу при поддержке нового посла Азербайджана в Швеции Заура Ахмедова. Представители шведских СМИ провели ряд официальных встреч в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Министерстве иностранных дел Азербайджана, ANAMA и Милли Меджлисе. Это был первый в истории визит шведских журналистов на освобожденные земли Азербайджана. Они лично ознакомились с фактами культурного и религиозного вандализма сепаратистов на азербайджанских землях, документацией экогеноцида, совершенного на освобожденных азербайджанских землях за последние 30 лет. Они встречались со свидетелями Первой карабахской войны 90-х годов.

Перед этим ответственным визитом мы постоянно находились на связи со шведскими СМИ. Тогда мы не знали, что среди них были и проармянские депутаты. Как мы потом выяснили, они несколько раз незаконно посещали оккупированные армянами Карабах в 2018-19 годах и находятся в черном списке.

— Наверняка, это событие масштабно обсуждалось в Швеции? Что было после возвращения журналистов на родину и как восприняли этот визит шведские власти?

— Наша поездка вызвала огромный ажиотаж, и многих журналистов, которых мы не взяли с собой, очень сильно разозлил этот факт: они стали писать всякие глупости про наш Конгресс, во многих шведских СМИ были большие статьи, особенно досталось мне, как председателю Конгресса, дескать, я «ангажирован» и являюсь «представителем азербайджанского правительства в Швеции». Короче, много глупостей и гадостей было написано в те дни. После многолетней работы в Конгрессе мы поняли: для того, чтобы больше узнали про Азербайджан главное – внедриться во многие организации и институты. Сегодня Конгресс насчитывает 32 организации. Мы являемся членами институтов Международных отношений, где часто проходят различные семинары по замороженным проблемам, по Карабаху, мы участвуем во всех этих дебатах.

За эти годы мы поняли, что важна не только пропаганда политики, но и пропаганда культуры и спорта Азербайджана. В Конгрессе был создан клуб «Нефтчи», возглавляемый Игорем Понамаревым – легендой Азербайджана. Сейчас он на договорной основе работает в Азербайджане, но является заместителем председателя Конгресса, заседает в нашем совете, активно помогает азербайджанским спортсменам в Швеции (а здесь их очень много). Так, при поддержке Конгресса же был создан азербайджанский драматический театр, который возглавляет Севиндж Назарли.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Пропаганда культуры, науки, национальных традиций и истории государственности Азербайджана».